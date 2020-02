Stan alertu w Lombardii na północy kraju wywołała w nocy z czwartku na piątek informacja o tym, że w szpitalu w Codogno potwierdzono obecność groźnego wirusa u 38-latka, który zgłosił się na tamtejsze pogotowie w ciężkim stanie. Jak się okazało, nie był on w Chinach, ale zjadł kolację z kolegą, który stamtąd wrócił i nie miał żadnych objawów. Teraz także on jest zarażony. Trzecia osoba to ciężarna żona 38-latka.

Reklama

Według mediów ustalono, że kontakty z chorymi miało około 60 osób, w tym także personel pogotowia, gdzie zgłosił się mężczyzna. Wszyscy zostaną umieszczeni w kwarantannie i zbadani na obecność wirusa. To będzie "obowiązkowa kwarantanna”- ogłosił premier Giuseppe Conte. Przestrzegł zarazem obywateli przed popadaniem w alarmistyczne tony i paniką.

Władze dwóch miejscowości, w których doszło do zarażenia - Castiglione d'Adda i Codogno zaapelowały do wszystkich około 20 tysięcy mieszkańców, by w ramach prewencji nie wychodzili z domu i unikali kontaktów towarzyskich.

W rzymskim miasteczku wojskowym zakończyła się kwarantanna ponad 50 Włochów, ewakuowanych z miasta Wuhan, epicentrum epidemii. W szpitalu zakaźnym w Wiecznym Mieście przebywa nadal troje zarażonych; to małżeństwo 60-letnich turystów z tego miasta i młody Włoch, który stamtąd wyjechał.

Rząd Izraela: Mamy w kraju pierwszy przypadek koronawirusa

"Jeden z pasażerów wracających (z kwarantanny) na wycieczkowcu w Japonii miał pozytywny wynik badań przeprowadzonych w centralnym laboratorium ministerstwa zdrowia" - poinformowały izraelskie władze w krótkim oświadczeniu.

Jak dodano, dziesięciu innych pasażerów wracających do Izraela nie zostało zainfekowanych wirusem.