GIS zamieszcza też instrukcję, jak poprawnie myć ręce. Czynność powinna trwać nie krócej niż 30 sekund. Jednocześnie przypomina, że podróżny, który do Polski przyleci z terenów wysokiego ryzyka występowania wirusa (Azji Południowo-Wschodniej), proszony będzie o wypełnienie Karty Lokalizacyjnej Pasażera, w której wpisze kontakt i miejsce swojego pobytu.

Jeszcze w samolocie nastąpi pierwsza kontrola stanu jego zdrowia. W razie jakiegokolwiek podejrzenia, że może być on zarażony koronawirusem informacja taka zostanie przekazana lotniskowej służbie zdrowia.

Ponieważ okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni, najczęściej 5-6 dni, podróżni proszeni są również o to, by po przylocie obserwowali swój stan zdrowia.

W razie pojawienia się gorączki powyżej 38 st. C, kaszlu i duszności podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który powie mu, jak dalej postępować.