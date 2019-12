Cieszyński na briefingu podkreślił, że zanieczyszczenia nie zostały wykryte w lekach dostępnych w Polsce. Dodał, że informacje o zanieczyszczeniach pochodzą z zagranicy i są weryfikowane. Nie mamy informacji o tym, że lek może zagrażać zdrowiu czy życiu pacjentów – oświadczył. Pytany przez dziennikarzy, czy można bezpiecznie przyjmować lek, odpowiedział, że na ten moment nie zostały wycofane jakiekolwiek leki. Dodał, że o dalszych działaniach MZ będzie informować po otrzymaniu komunikatu od Europejskiej Agencji Leków, która ma potwierdzić swoje stanowisko wydane na podstawie badań.

Cieszyński w odpowiedzi na pytanie, jakie informacje MZ przekazała już Agencja, przyznał, że do resortu dotarło ostrzeżenie o tym, że w lekach dostępnych na innych rynkach wykryto zanieczyszczenie. Otrzymaliśmy ostrzeżenie od Europejskiej Agencji Leków, dotyczące tego, że w laboratoriach poza Polską zostały potencjalnie wykryte zanieczyszczenia w substancji czynnej metforminie, która jest wykorzystywana do produkcji leków przeciwko cukrzycy - przyznał.

Dlatego też, jak zaznaczył, w resorcie zdrowia w środę rano rozpoczęło się spotkanie, w którym biorą udział przede wszystkim konsultanci krajowi, profesorowie, najlepsi specjaliści chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, endokrynologii, a także przedstawicie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Leków i Narodowego Instytutu Leków. Zaznaczył, że celem spotkania jest przeanalizowanie stanu faktycznego i wypracowanie rekomendacji. Zapewnił też, że resort wypowie się również po zakończeniu tego spotkania.

Dodał też, że po ostrzeżeniu od EAL w Polsce rozpoczęły się badania nad lekiem, by "mieć informacje na ten temat". Przypomniał, że badaniami leków w Polsce zajmuje się Narodowy Instytut Leków, którego działanie nadzoruje ministerstwo, a nad rynkiem leków i jego bezpieczeństwem czuwa też Główny Inspektor Farmaceutyczny. Dodał, że obecnie nie ma informacji, aby lek zagrażał życiu i zdrowiu pacjentów. Jeśli mamy takie informacje, lek natychmiast jest wycofywany z obrotu – zapewnił.

Z kolei Główny Inspektor Farmaceutyczny na razie nie komentuje sprawy. W informacji przesłanej PAP Inspektorat zapewnia jednak, że sprawę traktuje poważnie. "Na dzisiaj zaplanowana jest rozmowa w gronie eksperckim w Ministerstwie Zdrowia. Oficjalny komentarz zostanie przedstawiony po ustaleniu wspólnych, zharmonizowanych działań na forum krajowym i unijnym" - napisał GIF.

We wtorek wieczorem "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że przyjmowana przez chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny, m.in. podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych. Cytowany w artykule prof. Zbigniew Fijałek z WUM wyjaśnia, że metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów. "Szacuje się, że w Polsce przyjmuje ją stale ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki leczące zespół policystycznych jajników" – napisał "DGP