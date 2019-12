Dyrektor Szpitala Bielańskiego Dorota Gałczyńska-Zych zaznaczyła, że operacje refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale najbardziej kosztowną częścią jest sprzęt. Endoskop umożliwiający wykonywanie tych operacji kosztował miasto milion złotych.

– Bez udziału miasta szpital po taką metodę nie mógłby sięgnąć. To krok do przodu – podsumowała.

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zaznaczył, że dzięki temu placówka, jako jedyna w Polsce, przeprowadza unikatowe, bezinwazyjne operacje kręgosłupa w części piersiowej i szyjnej. Pierwsze takie operacje odbyły się w lipcu tego roku.

Ordynator oddziału neurochirurgii prof. Waldemar Koszewski (L) i ortopeda z Ligaments Spine Center Frankfurt dr Ralf Wagner (P) / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Lange

Rabiej dodał też, że Szpital Bielański staje się w tej chwili centrum referencyjnym dla tego rodzaju operacji.

– Mamy intencje, by kształcić personel. Pokazywać, jak te operacje wykonywać, by mogły odbywać się w całym kraju – zaznaczył.

Odnosząc się do techniki operacyjnej, ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego prof. Waldemar Koszewski zaznaczył, że jest to metoda "smart". Operacja nie trwa dłużej niż godzinę, a pacjent praktycznie już następnego dnia może wrócić do domu.

Zauważył, że oszczędność tej metody dotyczy nie tylko czasu, ale także jakości życia pacjenta. Wytłumaczył, że metoda polega "na wejściu do kręgosłupa przez naturalne otwory bez naruszania struktur więzadłowych, mięśniowych i kostnych". – A jeśli już [je narusza – przyp. red.], to dochodzi tylko do "zestrugania" brzeżnego – wyjaśnił. Podkreślił, że w ten sposób usuwa się tylko chorą część dysku.

Bezinwazyjne operacje kręgosłupa w Warszawie / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Lange

Jego zdaniem obecnie paradygmatem w medycynie jest minimalna inwazyjność, a pacjenci dzięki temu wracają bardzo szybko do normalnego życia. Profesor podał przykład pacjentki, która trafiła na oddział między innymi z paraliżem kończyn dolnych. Już w drugiej dobie po operacji zaczęła się poruszać przy pomocy balkoniku. Samo nacięcie na plecach miało 6 mm długości.

Uczestniczący w konferencji prasowej pacjenci także przekonywali o poprawie ich jakości życia i ustąpieniu bólu.

– Największą zmianą było to, że tuż po operacji przestałam odczuwać ból (…). Już w dniu operacji stałam na nogach, a następnego dnia zostałam wypisana ze szpitala – podzieliła się swoim doświadczeniem pacjentka Izabela Filińska, u której przeprowadzono operację endoskopową.

Operowana kilka miesięcy temu Izabela Filińska / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Lange

W konferencji brał też udział Ralf Wagner z Ligaments Spine Center Frankfurt, który asystował w dzisiejszej operacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

Ortopeda z Ligaments Spine Center Frankfurt dr Ralf Wagner podczas konferencji prasowej / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Lange

Eksperci podkreślali, ze metoda endoskopowa, którą nazwali techniką XXI wieku, głównie służy do leczenia dyskopatii, która jest przeważającą przyczyną bólów kręgosłupa.

Pacjenci dotknięci dyskopatią ze skierowaniem od lekarza rodzinnego mogą zapisać się do konsultacji neurologicznej w przychodni przy Szpitalu Bielańskim.