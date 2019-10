Taki projekt opracowano w resorcie zdrowia. – Jeśli my tego nie zrobimy, zrobią to inne kraje w naszym sąsiedztwie, gdzie placówki medyczne maja znacznie wyższe budżety – przekonuje Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Drogi na skróty obawiają się jednak nasi lekarze. Ich zdaniem to wprowadzanie podwójnych standardów.