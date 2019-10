Będziemy ogłaszali nowa listę refundacyjną. Ta lista, myślę, że jest dobrą informacją dla pacjentów - powiedział minister zdrowia. Zaznaczył, że główne zmiany dotyczą tych leków, o które od dłuższego czasu zabiegali pacjenci.

Szumowski podał, że chodzi m.in. o leczenie raka jelita grubego. - Wreszcie w trzeciej i czwartej linii mamy lonsurfem - powiedział. - To są również leki dla stwardnienia rozsianego, gdzie do tej pory część pacjentów w ogóle nie miała możliwości leczenia. To są też leki dla chorób takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna - mówił.

Podał, że zmiany na liście dotyczą także leczenia cukrzycy. - Wprowadzamy na listę leków nowe leki flozyny - poinformował minister zdrowia. Zaznaczył, że cukrzyca wiąże się najczęściej z chorobami układu krążenia, a ostatnie wyniki badań pokazują, że te same leki, które leczą cukrzycę, powodują znaczny spadek śmiertelności w niewydolności serca. "W związku z tym te flozyny są takimi lekami, na które czekają nie tylko pacjenci z cukrzycą, ale tez pacjenci z niewydolnością serca" - dodał.

Mówił, że zmiany na liście dotyczą też leczenia hipercholesterolemii rodzinnej oraz leki na białaczkę limfocytową.