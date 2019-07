Nie taki diabeł straszny – poznaj współczesne leczenie kanałowe

Czasem próchnica czy stany zapalne toczące się w zębie lub tkankach go otaczających mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w miazdze zęba i konieczności wykonania leczenia kanałowego. Co wtedy robić? W odpowiedzi na te potrzeby pacjentów pojawia się współczesna endodoncja, czyli jedna z najlepiej rozwijających się specjalności stomatologicznych. Obecnie, lekarze stomatolodzy mają dostęp m.in. do nowoczesnych technik leczenia i zaawansowanej aparatury (m.in. mikroskop, aparat pantomograficzny, tomograficzny czy radiowizjografia), dzięki czemu leczenie kanałowe będzie szybsze i komfortowe a efekty bardziej przewidywalne. Szczególnie, że zabiegi endodontyczne można przeprowadzać w znieczuleniu miejscowym, a nawet ogólnym, dzięki czemu pacjent podczas leczenia nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Niektóre kliniki dysponują także komputerowym systemem znieczuleń WAND (dostępne np. w Medicover Stomatologia). Dzięki temu pacjent zachowuje pełną swobodę i mimikę twarzy w czasie działania substancji znieczulającej, a po zaaplikowaniu znieczulenia może swobodnie mówić. Komputerowo sterowane dozowanie znieczulenia powoduje również brak dyskomfortu związanego z jego aplikacją, a odpowiednio dobrana dawka środka do znieczulenia działa skutecznie w trakcie trwania zabiegu.

- Jako stomatolodzy, posiadamy obecnie szereg instrumentów, które pozwalają nam przeprowadzić proces leczenia skutecznie i często już podczas jednej wizyty. Mając do dyspozycji mikroskop, lasery zabiegowe, narzędzia ultradźwiękowe, systemy do wypełniania kanałów korzeniowych płynną gutaperką czy instrumenty do rotacyjnego ( maszynowego) opracowania kanałów. Ważna jest także możliwość skorzystania z najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych, takich jak np. tomograf stożkowy CBCT czy radiowizjografia (rtg cyfrowe). Dzięki nim jesteśmy w stanie niezwykle precyzyjnie rozpatrzyć każdy przypadek. Cyfrowe rozwiązania sprawiają, że proces diagnostyki jest sprawniejszy i pozwala „wyłapać” nawet niedostrzegalne zmiany w uzębieniu pacjenta – np. mikroubytki - tłumaczy lek. stom. Patryk Kononowicz z Medicover Stomatologia Gdańsk.

Niezły kanał, czyli jak przebiega leczenie endodontyczne?

Zanim rozpoczniemy leczenie endodontyczne, lekarz stomatolog musi dokonać niezbędnej, dokładnej diagnostyki, dzięki której podejmie decyzję o kwalifikacji takiego zęba do leczenia (tym celu, dentysta powinien wykonać zdjęcia RTG). Ponadto, w stomatologii coraz częściej przed leczeniem Endo wykonuje się badanie CBCT, które pozwala dokładnie przedstawić anatomię kanałów zęba i oraz stan tkanek go otaczających i zaplanować odpowiednie postępowanie lecznicze. Przy planowaniu rekonstrukcji protetycznych opartych na leczonym kanałowo zębie sięga się po nowe technologie takie jak skaner wewnątrzustny (stosuje się go zamiast wycisków – nielubianych przez pacjentów), który pozwala przenieść warunki jamy ustnej pacjenta na ekran komputera, tworząc trójwymiarowy model uzębienia. Dla pacjenta oznacza to możliwość bardzo szybkiego i komfortowego stworzenia indywidualnego planu leczenia.

Następnie możemy przejść już do samego zabiegu – leczenie kanałowe zęba polega na usunięciu z jego wnętrza, czyli komory i kanałów korzeniowych zmienionej zapalnie lub martwej miazgi. Potem lekarz stomatolog (endodonta), po chemicznym i mechanicznym opracowaniu jamy zęba przystępuje do dezynfekcji, a następnie szczelnie wypełnia kanały zębowe specjalnym materiałem. Niekiedy na finalny efekt składa się także odbudowa ubytku korony zęba – metodą zachowawczą lub protetyczną, czyli założenie korony lub mostu. Ostateczny efekt leczenia można zobaczyć na zdjęciu RTG.

Wyrwany ząb?

Czasem zdarza się, że stany zapalne, toczące się w zębie lub tkankach go otaczających są na tyle zaawansowane, że konieczne jest wyrwanie zęba i wstawienie na jego miejsce implantu. Implantologia to dynamicznie rozwijająca się gałąź stomatologii oferująca możliwość uzupełnienia luki w uzębieniu. Implant nie tylko wyglądem, ale też konstrukcją, najwierniej odzwierciedla naturalne zęby – jest to bardzo trwały, sztuczny zamiennik korzeni zębów. Najczęściej to tytanowa lub cyrkonowa malutka śrubka o długości od kilku do kilkunastu milimetrów, którą w trakcie zabiegu chirurgicznego wprowadza się do szczęki lub żuchwy.

- Współczesna stomatologia daje nam absolutnie fenomenalne możliwości uzupełnienia brakującego uzębienia i kompleksowych metamorfoz uśmiechów. Nieustannie korzystamy z najlepszych zdobyczy technologicznych i to nasi pacjenci utwierdzają nas w przekonaniu, że to właściwy i jedynie słuszny kierunek. Pracujemy na najlepszych implantach, które dostępne są obecnie na rynku i z powodzeniem wszczepiamy ich ponad sto rocznie - mówi dr Tomasz Śmigiel M.Sc. z kliniki Śmigiel Implant Master Clinic, Medicover Stomatologia.

Pamiętajmy, że każdą lukę po wyrwanym zębie powinniśmy jak najszybciej uzupełnić. Brak nawet jednego zęba może sprawić, że inne będą się przesuwać, chcąc niejako zapełnić tę wolną przestrzeń w jamie ustnej. Ponadto, jeżeli naturalny układ zębów zostaje zaburzony, zdrowe zęby są narażone na ścieranie, ubytki i kruszenia. Dodatkowo brak pełnego uzębienia wpływa także negatywnie na estetykę naszej twarzy. Dlatego zadbajmy o nasze zęby, a w konsekwencji o piękny i zdrowy uśmiech.