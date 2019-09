Jakie są fakty i mity krążące wokół implantów? Na te pytania odpowiada dr Borhan Kambarji z Denta Care Medicover Stomatologia.

Implant, najprościej mówiąc, to niewielka śrubka, która po wszczepieniu w kość szczęki zastępuje korzeń zęba. Na niej montowana jest korona porcelanowa lub ceramiczna, której odcień możemy dopasować do barwy naszych naturalnych zębów.

- Implant zębowy to bardzo trwały, sztuczny zamiennik korzeni zębów. Ma kształt bioniczny – czyli najbardziej zbliżony do naturalnego korzenia zęba. Jego zadaniem jest odtworzenie naturalnego uzębienia, którego brakuje w jamie ustnej pacjenta. Implant zastępuje więc korzeń zęba, na którym można odbudować koronę, osadzić most lub zamocować protezę. Jest to rozwiązanie trwałe, komfortowe i bardzo estetyczne, pozwalające przywrócić atrakcyjny wygląd twarzy. Również u pacjentów, u których występuje bezzębie można w ten sposób zrekonstruować uzębienie. Naturalny wygląd, pełen komfort przy mówieniu, jedzeniu i uśmiechu to czynniki, które zapewniają uzupełnienie protetyczne oparte na implantach – komentuje lek. stom. Patryk Kononowicz z Medicover Stomatologia Gdańsk.

Mimo że implanty są obecnie stosowane coraz częściej, to wciąż wokół tego tematu krąży wiele mitów. Nad czym zastanawiają się pacjenci, nim podejmą decyzję o wszczepieniu implantu?

1. Czy implant to rozwiązanie na stałe?

Implanty z założenia są wszczepiane na całe życie. Jest to rozwiązanie długoterminowe, którego celem jest zastąpienie naszego naturalnego uzębienia. Oczywiście trzeba o nie odpowiednio dbać, bowiem na trwałość implantów ma wpływ m.in. ogólny stan zdrowia, stan innych zębów czy higiena jamy ustnej.

- Warto wiedzieć, że jeśli implanty narażone będą na działanie bakterii z nieusuwanej płytki nazębnej, może powstać stan zapalny dziąsła. By tego uniknąć warto kontrolować i czyścić implanty w gabinecie dentystycznym. Wizyty kontrolne powinny się odbywać 2 razy w roku – dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasze „nowe zęby” posłużą nam na długie lata - komentuje dr Borhan Kambarji z Denta Care Medicover Stomatologia.

2. Czy będę „piszczeć” na bramkach na lotnisku?

Częstym pytaniem, z którym spotykają się stomatolodzy jest kwestia przejścia przez bramki na lotnisku. Wydaje się, że skoro implanty są metalowe lub tytanowe, to mogą zostać wykryte przez detektory metalu. Jednak naprawdę nie ma się czego obawiać – nie wywołują one efektu magnetycznego. Dlatego możemy latać spokojnie – bramki na pewno nas nie zdradzą i nikt na lotnisku nie dowie się, że któryś z naszych zębów jest zastępowany przez implant.

3. Implanty? W moim wieku? Tak, to możliwe, a nawet wskazane

Wiele starszych osób zastanawia się czy implant to dobre i wskazane dla nich rozwiązanie. Zdecydowanie tak. Warto wiedzieć, że implanty mogą być wszczepiane bez względu na wiek pacjenta – jedynym warunkiem jest dobry ogólny stan zdrowia. Przeciwwskazaniem do implantacji są m.in. problemy onkologiczne, osteoporoza czy zaburzenia krzepliwości krwi.

4. Czy palenie papierosów wpływa na leczenie implantologiczne?

Dym tytoniowy spowalnia proces gojenia tkanek, co ma szczególne znaczenie podczas wykonywania zabiegów implantologicznych – jego działanie zwiększa ryzyko niepowodzenia leczenia. Przedłużenie i komplikacje gojenia tkanek lub utrata implantu to poważne powikłania i dlatego planując zabieg implantologiczny powinniśmy pomyśleć o rzuceniu palenia lub przynajmniej jego znacznym ograniczeniu. Korzystnie wpłynie to zarówno na nasze zdrowie, ale także na piękny uśmiech i lepszy wygląd cery. Warto też wspomnieć, że jeśli palimy, a mimo to chcemy zdecydować się na implant – wybierzmy ten wykonany z cyrkonu, który charakteryzuje się krótszym czasem wgajania (pełnego wygojenia tkanek).

5. Jestem w ciąży, czy mogę wstawić implant?

W okresie ciąży nie powinno się wykonywać skomplikowanych zabiegów chirurgicznych (w tym właśnie implantologicznych), jeśli nie są niezbędne. Wysoki poziom hormonów u przyszłej mamy wpływa na stan dziąseł i błony śluzowej a ponadto, zabieg wszczepienia implantów wiąże się z koniecznością wykonania zdjęcia radiologicznego, czego nie powinno się robić w ciąży. Bezwzględnym przeciwskazaniem do zabiegów chirurgii stomatologicznej jest pierwszy i druga połowa trzeciego trymestru ciąży. Jeśli więc planujemy wstawić implant zębowy, najlepiej zrobić to już po porodzie. W czasie oczekiwania na malucha unikajmy stresu i poświęćmy ten okres w pełni na przygotowywanie się do nowej roli – mamy.

6. Czy implant może mnie uczulić?

Implanty stomatologiczne charakteryzują się bardzo wysokim progiem bezpieczeństwa. Obecnie w gabinetach stomatologicznych wykorzystywane są dwa rodzaje materiałów, z których produkowane są implanty – tytan lub cyrkon (tzw. implanty zębowe bez metalu). Implanty tytanowe stanowią najczęściej stosowaną grupę, wykazując bardzo dobrą trwałość i biokompatybilność (łatwość łączenia się z kością). Z kolei dla osób, u których występuje uczulenie na metal idealnym rozwiązaniem będą implanty cyrkonowe.

- Cyrkon jest materiałem w 100% czystym, nie zawiera domieszek metali, dlatego nie ma żadnego ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych. Cyrkon ze względu na swój biały kolor idealnie nadaje się do zastosowania w zakresie widocznych zębów przednich, gdyż nie daje przebarwień na przejściu korona-dziąsło - dodaje dr Borhan Kambarji.

Kluczowym aspektem przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem, dlatego zanim zdecydujemy się na implant warto umówić się na przegląd implantologiczny i omówić z lekarzem wszystkie pytania.