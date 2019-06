Wakacje są już na wyciągnięcie ręki. Planujesz wyjazd, czy dajesz się ponieść spontanicznym wyprawom last minute? Bez względu na to, jak spędzasz lato, nie zapominaj o... zdrowiu!

"Przed wyjazdem wiele spraw możemy załatwić przez Internet – począwszy od rezerwacji hotelu czy biletów, po zakup walizki czy nowych butów. Jedną z takich spraw jest również Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Powinna znaleźć się w bagażu wszystkich, którzy będą odpoczywać na terenie Unii Europejskiej" – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Poratowanie budżetu

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych, które są refundowane w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Mogą ją uzyskać wszystkie osoby posiadające prawo do opieki medycznej w Polsce.

Zarówno wyrobienie karty, jak i korzystanie z niej nic nie kosztuje.

Od 1 czerwca tego roku karty wydawane osobom ubezpieczonym i opłacającym składki w NFZ są ważne 3 lata. To spora zmiana, bo wcześniej trzeba je było wyrabiać co rok. Karty wydawane dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, a także emerytom, są ważne 5 lat.

Jeśli masz już kartę EKUZ, sprawdź czy jest ważna. Jeśli nie – złóż wniosek o nią jeszcze dziś.

Jeśli wakacje zaczynasz tuż po zakończeniu roku szkolnego, to ostatni moment, by załatwić tę sprawę.

Karta last minute

Pierwsze i najważniejsze – załóż Profil Zaufany. EKUZ to tylko jedna z dziesiątek spraw, które dzięki niemu możesz załatwić online. A jak załatwić Profil Zaufany? Oczywiście przez Internet. W całości online możesz to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Częściowo – zawnioskować online, a później udać się do jednego z 1500 Punktów Potwierdzających.

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl

1. Wybierz sekcję "Wyjazd za granicę", a następnie: "Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)".

2. Wybierz opcję "Przez ePUAP".

3. Znajdź usługę odpowiednią dla Twojego wyjazdu (turystycznie/w celach edukacyjnych lub zarobkowo), a następnie kliknij "Załatw sprawę".

4. System przeniesie Cię na stronę Profilu Zaufanego, gdzie będziesz mógł się zalogować.

5. Zaadresuj wniosek na wojewódzki oddział NFZ, odpowiedni dla miejsca Twojego zamieszkania.

6. Wypełnij wniosek i wybierz sposób odbioru karty – osobiście lub pocztą.

7. Jeśli to konieczne – dołącz dokumenty do wniosku (np. jeżeli uczysz się lub studiujesz, przygotuj skan legitymacji).

8. Podpisz i wyślij wniosek.

UWAGA! Zwykle na kartę trzeba czekać od 3 do 5 dni roboczych od wysłania wniosku. W okresie wakacyjnym może to trwać nieco dłużej.