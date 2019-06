We wtorek, 11 czerwca, w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) odbyła się konferencja prasowa mająca na celu uświadomienie osób wybierających się na zagraniczne wakacje, jak ważne jest skompletowanie wakacyjnej apteczki.

Jak podkreślił prezes URPLWMiPB, ważne jest, żeby znać produkty lecznicze, które stosujemy, dlatego bierzmy je na wakacje". Ważne również, by stosować tę samą substancję czynną, którą stosowaliśmy dotychczas, więc w razie skończenia się leków, warto przewozić je w oryginalnych opakowaniach. "Chodzi o to, by w potrzebie móc porównać składniki zamienników oferowanych w innym kraju – wyjaśnił Cessak.

Wśród leków niezbędnych w wakacyjnej apteczce Grzegorz Cessak wymienił specyfiki stosowane m.in. przy pospolitych zakażeniach, zaziębieniach, infekcjach, leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbiegunkowe.

- Równie ważne w konstruowaniu apteczki wakacyjnej jest zasięgnięcie u swojego lekarza porady co do przyjmowanych na stałe leków przez podróżujących cierpiących na inne schorzenia, zwłaszcza przewlekłe – podkreślił.

- Bycie wyposażonym we własną apteczkę zalecane jest szczególnie przed wyruszeniem w podróż do strefy klimatu gorącego i miejsc charakteryzujących się niskim poziomem sanitarno-higienicznym – zwrócił uwagę Cessak.

Wskazał także na szczepienia, które ograniczą ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych problemów zdrowotnych.

- Należy pamiętać, że wizyta u lekarza specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tygodni przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem zalecanej przez lekarza profilaktyki w postaci szczepień ochronnych albo profilaktyki lekowej w przypadku malarii – dodał.

Wyjeżdżając za granicę, należy pamiętać o zabraniu leków, które pacjent przyjmuje regularnie i które mogą mu być potrzebne podczas podróży i pobytu w danym kraju. Leki zawarte w apteczce wyjazdowej powinny być przeznaczone na własny użytek podróżującego i nie powinny przekraczać liczby opakowań wynikających z dawkowania i czasu pobytu w danym miejscu – czytamy w komunikacie URPLWMiPB.

Informacje o lekach, jakie można przywozić na teren danego państwa są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce "Informacje dla podróżujących". Tam też umieszczono informacje o danych krajach.