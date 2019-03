Autorzy raportu przyznają, że nawet w Unii Europejskiej trudne będzie wyeliminowanie gruźlicy do 2030 r., tak jak jeszcze niedawno zakładano.

Region Europejski WHO obejmuje 53 kraje, w tym państwa UE oraz m.in. Rosję, Ukrainę i Turcję, które w sumie zamieszkuje ponad 900 mln ludzi. Według raportu, w tym obszarze co godzinę wykrywanych jest 30 nowych lub nawracających przypadków gruźlicy.

W 2017 r. spośród 275 tys. nowych zachorowań w tym regionie, aż 77 tys. stanowiły przypadki wyjątkowo trudnej do leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB), wywoływanej przez prątki oporne na izoniazyd i ryfampicynę.

W Europejskim Obszarze Gospodarczym (Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie i Norwegii) w 2017 r. odnotowano jedynie 1041 przypadków gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB).

Według WHO, na całym świecie z powodu gruźlicy codziennie umiera prawie 4,5 tys. osób, a u około 30 tys. ludzi choroba ta jest wykrywana. Skuteczność jej leczenia i wykrywania jest jednak coraz większa. Wyliczono, że od 2000 r. udało się uratować przed zgonem z powodu gruźlicy 54 mln osób, a śmiertelność z powodu tej choroby zmniejszyła się w tym okresie o 42 proc.

Nie ma jednak pewności, czy mimo postępu w zwalczaniu gruźlicy do 2030 r. będzie można ją wyeliminować choćby w Europie. Dyrektor Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dr Andrea Ammon uważa, że wciąż jest to możliwe. - Jesteśmy w stanie wyeliminować gruźlicę do 2030 r. - podkreśla.

Mówi o tym także dyrektor europejskiego biura Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze dr Zsuzsanna Jakab. - Gruźlica jest chorobą, której można zapobiec i ją leczyć. Jeśli jednak nie będziemy działali szybko i zdecydowanie, również w Europie zacznie się rozprzestrzeniać gruźlica oporna na leki – ostrzega.

W większości najbogatszych krajów świata, w tym również Europy, zapadalność na gruźlicę jest poniżej 10 zachorowań na 100 tys. ludności. Taka sytuacja występuje w 22 krajach Europy, a najniższa zapadalność jest w Islandii - tylko 2,1 osoby na 100 tys.

Galeria Przejdź do galerii » Gruźlica nie jest chorobą przeszłości! Poznaj ją Co roku osiem tysięcy Polaków zapada na gruźlicę. 24 marca obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy. Ta zakaźna choroba na świecie wciąż zbiera swoje żniwo. W 2011 roku zapadło na nią ponad 8 i pół miliona osób, a blisko półtora miliona zmarło.

Taką zachorowalność uznaje się za bliską fazy eliminacji choroby. Jednak w niektórych krajach, takich jak Polska, jest ona nieco wyższa - sięga 20 zachorowań na 100 tys. ludności. Określa się ją jako niską, ale wciąż jest ona powyżej fazy eliminacji.

W naszym kraju zachorowalność na gruźlicę stopniowo, ale systematycznie się zmniejsza. Z danych Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że od pierwszego stycznia do 30 czerwca 2018 r. zanotowano u nas 2669 przypadków gruźlicy. W roku 2017 r. było 5787 przypadków; w 2016 r. – 6444, w 2015 r. – 6430, w 2014 r. – 6698, w 2013 r. – 7250, w roku 2012 r. – 7542, zaś w 2011 r. – 8478.

Według WHO, w 2016 r. na świecie zachorowało na gruźlicę 10,4 mln osób, w tym milion dzieci do lat 14. Więcej niż połowę nowych chorych stanowili mieszkańcy Indii, Indonezji, Chin, Filipin i Pakistanu.