Od 1 stycznia br. e-receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce, a wystawiono ich dotychczas blisko 300 tys. Codziennie do centralnego systemu informatycznego e-zdrowie (P1) przyłączają się kolejne podmioty lecznicze (gabinety, przychodnie, szpitale i izby przyjęć, czyli miejsca, gdzie będą wystawiane e-recepty). Obecnie w systemie zarejestrowanych jest ponad 177 podmiotów leczniczych z 121 miast.

Do obowiązkowego wystawiania recept w postaci elektronicznej pozostało 10 miesięcy. Rok 2019 to czas na dostosowanie lokalnych systemów gabinetowych do komunikacji z systemem e-zdrowie.

- Plany Ministerstwa Zdrowia na 2019 r. są bardzo ambitne: pełne wdrożenie e-recepty, pilotaż e-skierowania, wdrożenie nowych funkcjonalności na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na Pacjent.gov.pl oraz przygotowanie do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Aktualnie włączamy do systemu e-zdrowie (P1) wszystkie gabinety, przychodnie, szpitale i izby przyjęć, czyli miejsca, gdzie będą wystawiane e-recepty tak, aby wszyscy lekarze mogli już wystawiać je swoim pacjentom. Jesteśmy również w stałym dialogu z przedstawicielami środowisk, które są beneficjentami cyfrowych rozwiązań w ochronie zdrowia – powiedział odpowiedzialny za cyfryzację wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Tylko w ubiegłym miesiącu do systemu e-recepty dołączyły kolejne74 podmioty lecznicze. Są to zarówno duże centra medyczne, takie jak np. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, jak i mniejsze przychodnie i zakłady opieki zdrowotnej, jak np. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych z Dębna (woj. zachodniopomorskie) czy przychodnia SpecMed z Krosna (woj. podkarpackie). Pacjenci mają możliwość monitorowania, w których podmiotach personel medyczny wystawia już e-recepty, ponieważ informacja ta pojawiała się automatycznie na stronie Mapa.pacjent.gov.pl.

Według informacji resortu zdrowia najbardziej aktywne w wystawianiu recept w postaci elektronicznej są podmioty lecznicze z Siedlec, Skierniewic i z Wysokiego, które do e-recepty przyłączyły się jeszcze w fazie pilotażu. Jest to dowód na to, że wdrożone rozwiązanie sprawdziło się w praktyce i jest nadal chętnie używane z korzyścią dla personelu medycznego i pacjentów.