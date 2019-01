Podczas poniedziałkowej sesji większość piastowskich radnych poparła wniosek burmistrza o wyznaczenie dodatkowego kryterium przy rekrutacji do miejskich przedszkoli. Dziecko, którego rodzice przedstawią zaświadczenie, że było szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, ma otrzymywać dodatkowe punkty podczas rekrutacji.Zanim radni zajęli się ustaleniem dodatkowego kryterium podczas rekrutacji do przedszkoli, rozpatrywali wniosek formalny o poprawkę w projekcie uchwały, by zamiast pięciu punktów za szczepienia przyznawać ich 10. Pięciu radnych poparło tę poprawkę, pięciu się sprzeciwiło, siedmiu wstrzymało się od głosu, zaś czterech nie było na sesji.

Ostatecznie przyjęto projekt uchwały zaproponowany przez burmistrza. Teraz w tym podwarszawskim mieście "kandydaci, którzy przeszli obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne" mają otrzymać dodatkowe punkty w trakcie naboru do przedszkoli publicznych.

Będzie to dodatkowe kryterium. Oprócz szczepień bierze się pod uwagę m.in. rozliczanie przez rodziców podatków w mieście, liczbę rodzeństwa kandydata, a także to, czy jego rodzice pracują.

Burmistrz Grzegorz Szuplewski powiedział PAP, że główną przesłanką przy przygotowaniu uchwały było "bezpieczeństwo wszystkich dzieci chodzących do miejskich przedszkoli". Dziecko, które nie może być szczepione z przyczyn zdrowotnych, jest dużo bardziej narażone na zarażenie groźną chorobą w przypadku obcowania z dzieckiem, które może być zaszczepione, a nie jest, bo tak zadecydowali arbitralnie jego rodzice - dodał. Zaznaczył, że wymóg szczepień nie dyskwalifikuje w rekrutacji dzieci, które ich nie przechodziły.

Burmistrz przypomniał, że jedno z ognisk odry w listopadzie 2018 r. było właśnie w Piastowie. "Przez wiele lat wszyscy zapomnieliśmy, że istnieje taka choroba. I nagle dała ona o sobie znać w sposób dramatyczny. Jest problem i my nie chcemy udawać, że go nie ma" - dodał.

Teraz uchwała przyjęta przez radnych Piastowa trafi do wojewody, który sprawdzi, czy jest zgodna z prawem. "Mam nadzieję, że nie zostanie podważona" - zaznaczył burmistrz.

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar przypominał w rozmowie z PAP, że w Piastowie odnotowano ostatnimi czasy przypadki odry. Nie dziwi więc fakt, że samorządowcy chcą się w jakiś sposób zabezpieczyć - powiedział. Dodał, że "z tego punktu widzenia inicjatywa ta jest zrozumiała".

Rzecznik GIS poinformował również, że Inspektorat nie prowadzi ewidencji gmin, które podjęły podobne inicjatywy. Zastrzegł jednak, że do urzędu dociera coraz więcej sygnałów, iż samorządy rozważają podobne inicjatywy jak ta, którą przyjęto w Piastowie.