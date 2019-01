W ostatnich dniach rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego alarmował, że w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci brakuje miejsc i zamykane są kolejne oddziały. Wskazał, że szczególnie trudna jest sytuacja na Podlasiu i Mazowszu. "Dzieci leżące na dostawkach czy łóżkach polowych, a nawet odsyłane do domów, to już 'standard' w psychiatrii dziecięcej" – napisał Bodnar.

W piśmie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej resort zdrowia przyznał, że "w województwie podlaskim NFZ nie podpisał kontraktów związanych ze stacjonarną opieką psychiatryczną". "Dzieci i młodzież z tego terenu korzystają z placówek w sąsiednich województwach" - informuje MZ.

Z kolei na Mazowszu stacjonarną opiekę psychiatryczną dzieciom i młodzieży oferują: Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa); Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii (Otwock, Zagórze, Józefów – działalność oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie do końca stycznia jest zawieszona, działa natomiast oddział dla młodzieży); Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie; Szpital Mazowiecki w Garwolinie oraz Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

W ocenie resortu jedną z największych barier dla rozwoju tej części systemu opieki zdrowotnej jest niedobór kadr specjalistycznych. Z tego powodu przygotowany został projekt kształcenia psychoterapeutów dzieci i młodzieży, który zostanie sfinansowany ze środków unijnych pozostających w dyspozycji MZ.

Z danych MZ wynika, że w listopadzie ubiegłego roku w Polsce pracowało 416 psychiatrów dzieci i młodzieży oraz 4159 psychiatrów. Oznacza to, że liczba lekarzy tej specjalności stale rośnie – 10 lat wcześniej, pod koniec 2008 roku było odpowiednio 261 psychiatrów dziecięcych i 3310 psychiatrów.

W lutym ubiegłego roku minister powołał zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skład którego wchodzą eksperci i praktycy zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. "Zadaniem zespołu jest przygotowanie koncepcji nowego modelu opieki psychiatrycznej, który powinien opierać się o nowe zdefiniowanie ról poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie oświaty oraz stopniową zmianę systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego" – wskazuje resort zdrowia.

Podstawą tego modelu mają być poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które w razie potrzeby mogłyby zasięgać pomocy ze strony specjalistów. Wdrożenie tego modelu – jak zaznacza MZ – "będzie wymagało dalszej ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zwiększania świadomości i kompetencji wśród pracowników systemu oświaty, zmian legislacyjnych oraz finansowania poradni i jednostek opieki psychiatrycznej".

MZ poinformowało także, że kończy prace nad projektem zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Proponowane przepisy mają między innymi zwiększyć dostępność do świadczeń realizowanych przez psychiatrów dziecięcych.