GIS przestrzegł, że użycie substancji opioidowych, zawierających pochodne fentanylu lub samego fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Inspektorat wyjaśnił, że osoba po użyciu opioidów, w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających), ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca. "Stwierdza się u niej wąskie (szpilkowate) źrenice, bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze, ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu" – czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

GIS podkreślił, że osoba po użyciu opioidów wymaga pomocy przedlekarskiej, takiej jak zapewnienie drożności dróg oddechowych i ułożenie jej w pozycji bezpiecznej. Koniecznie należy wezwać pomoc ratownictwa medycznego (tel. 112).

"Na podstawie analiz dokonanych przez Zespół Oceny Ryzyka, pochodne fentanylu (m.in. furanylfentanyl, cyklopropylofentanyl, U-47700 i in.), obecne m.in. w produktach o takich nazwach, jak: FU-F, Gumiś, Talizman GT, Talizman Zielony, Trójkąt, China Breath, Devil Liquid i innych, zostały umieszczone w wykazie substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Co oznacza objęcie ich prawem karnym" – czytamy w komunikacie.

Inspektorat poinformował, że te nowe narkotyki mogą mieć postać proszku, tabletki, suszu do palenia, liquidu do e-papierosa, a także sprayu do nosa.