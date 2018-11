Na te pytania odpowie prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog i ekspert portalu „Zdrowa ONA”.

Antykoncepcja hormonalna to nowoczesny, bezpieczny i stale udoskonalany sposób zapobiegania ciąży. Jednak przez lata na jej temat powstało wiele mitów, z którymi do dziś lekarze muszą się mierzyć. Jednym z nich jest łączenie spadku libido z faktem przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych.

Takie przekonanie wywodzi się głównie z doświadczeń ze stosowania tabletek pierwszej generacji, które rzeczywiście powodowały wiele skutków ubocznych. Aktualnie pigułki antykoncepcyjne przypominają swoje pierwowzory głównie z wyglądu, a dobrze dobrane nie tylko nie powodują skutków ubocznych, ale pozytywnie wpływają na kobiecy organizm.

Jak to jest z tym libido?

- Dobrze dobrana antykoncepcja nie powinna, w żaden sposób, negatywnie wpływać na życie kobiety. To znaczy, że preparat, który jest dla pacjentki odpowiedni, nie będzie powodował tycia, spadków libido czy innych objawów niepożądanych. Pojawianie się dolegliwości oznacza, że kombinacja składników w przyjmowanej antykoncepcji nie jest tą „szytą na miarę”. Jeżeli zauważymy, że od rozpoczęcia przyjmowania nasza ochota na seks zmniejszyła się, skontaktujmy się z lekarzem-ginekologiem i zapytajmy o możliwość zmiany tabletek na inne. Na polskim rynku istnieje antykoncepcja, która w składzie zawiera octan chlormadionu – składnik, który nie wpływa negatywnie na poziom kobiecego libido. Pamiętajmy, że antykoncepcja ma być pomocą i zabezpieczeniem przed ciążą, a także sprawić, że będziemy czuły się lepiej. Jeżeli przyjmowany preparat nam nie odpowiada, warto spróbować z innym. Oczywiście, konsultując tę decyzję z ginekologiem – tłumaczy ekspert portalu „Zdrowa Ona”.

Pozytywny wpływ na organizm

- Antykoncepcja hormonalna to nie tylko zabezpieczenie przed ciążą. Biorąc tabletki antykoncepcyjne, możemy wyregulować poziom hormonów w organizmie, a tym samym wyeliminować niektóre problemy, np. z cerą czy łojotokiem, które często są przyczyną złego samopoczucia. Warto wspomnieć, że pozytywny wpływ będzie dotyczył nie tylko wyglądu skóry, ale i innych sfer kobiecego życia. Bardzo często przepisujemy tabletki kobietom, które mają problemy z miesiączkowaniem. Zastosowanie takiej terapii sprawdzi się zarówno przy nieregularnych cyklach, jak i przy bolesnych, uciążliwych miesiączkach – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Co na to Polki?

Dlaczego Polki decydują się na konkretną antykoncepcję hormonalną? Przede wszystkim, chodzi o walor antykoncepcyjny – czyli wysoką skuteczność. Oprócz tego, ważne jest to, jak antykoncepcja wpływa na ich organizm. Polkom zależy, żeby antykoncepcja, którą będą stosowały, poradziła sobie z bólami menstruacyjnymi (14,3 proc.) czy nieregularnymi miesiączkami (20,2 proc.) – to kryteria, do których przywiązują największą wagę, zaraz po wysokiej skuteczności (43,8 proc.). Wyniki badania pt. „Skuteczna antykoncepcja a kobiece potrzeby”, pokazują, że dla Polek stosujących pigułki bardzo ważny jest pozytywny wpływ na poziom libido i poprawę cery oraz dobre samopoczucie.