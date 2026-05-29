Chronią serce oraz obniżają cukier, a kosztują grosze. Te rośliny warto jeść

Jeszcze kilka lat temu fasola, soczewica, ciecierzyca czy groch kojarzyły się głównie z prostym, tanim obiadem lub mało wykwintnym dodatkiem do zupy. Dziś ten obraz całkowicie się zmienia. Jak informuje Rynek Zdrowia, naukowcy zajmujący się chorobami cywilizacyjnymi coraz częściej biorą te produkty pod lupę. Wyniki badań są jednoznaczne: regularne spożywanie roślin strączkowych wspiera organizm na wielu płaszczyznach – od pracy jelit, przez regulację poziomu cukru, aż po ochronę serca i układu krążenia.

Źródło błonnika, potasu i żelaza

Podczas międzynarodowej konferencji Food & Nutrition Conference & Expo (FNCE) badacze przedstawili dane, które potwierdzają wysoką jakość diet wzbogaconych o strączki. Analizy oparte na danych National Health and Nutrition Examination Survey wskazują, że już jedna lub dwie porcje roślin strączkowych dziennie znacząco podnoszą jakość codziennego odżywiania. Dzięki nim dostarczamy do organizmu kluczowe składniki:

Błonnik : wspomaga pracę jelit, ułatwia wypróżnianie i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

: wspomaga pracę jelit, ułatwia wypróżnianie i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Potas i magnez : kluczowe pierwiastki, które regulują ciśnienie krwi i wspierają prawidłową pracę mięśnia sercowego.

: kluczowe pierwiastki, które regulują ciśnienie krwi i wspierają prawidłową pracę mięśnia sercowego. Żelazo i kwas foliowy: niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu krwionośny i produkcji czerwonych krwinek.

Statystyki, które robią wrażenie. A wystarczy mała zmiana w diecie

Nauka dostarcza twardych dowodów na to, że rolnicze plony mogą realnie chronić nas przed najpoważniejszymi schorzeniami. Jak informuje Rynek Zdrowia, powołując się na najnowsze analizy, regularne spożywanie fasoli i innych strączków wiąże się z mniejszym o 24 proc. ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, niższym o 20 proc. ryzykiem wystąpienia udaru mózgu, zmniejszonym o 23 proc. ryzykiem zachorowania na cukrzycę. To liczby, które pokazują, jak prosta i tania zmiana w kuchni może wpłynąć na długofalowe zdrowie i uniknięcie poważnych problemów medycznych.

Magiczna liczba 170 gramów

Czy istnieje idealna porcja, która przynosi największe korzyści? Badacze wskazują na konkretne liczby. Z analiz opublikowanych na łamach "BMJ Nutrition Prevention & Health" wynika, że osoby spożywające najwięcej roślin strączkowych były o 16 proc. mniej narażone na rozwój nadciśnienia tętniczego.

Najlepsze rezultaty obserwowano przy spożyciu około 170 gramów strączków dziennie. Mowa tutaj o ugotowanej fasoli, soczewicy, grochu czy ciecierzycy. Zdaniem naukowców kluczowe znaczenie ma tutaj błonnik, który podczas fermentacji w jelitach produkuje substancje wyjątkowo korzystne dla naczyń krwionośnych.

Tanie superjedzenie

Eksperci podkreślają, że rośliny strączkowe stanowią jeden z najbardziej opłacalnych produktów w koszyku zakupowym. Dostarczają organizmowi wysokiej jakości białko, zapewniają długie uczucie sytości i z powodzeniem zastępują żywność wysoko przetworzoną, która dominuje w nowoczesnej diecie. W praktyce wprowadzenie ich do menu nie wymaga rewolucji. Wystarczy dodać kilka łyżek ugotowanej soczewicy lub fasoli do obiadu, sałatki czy pasty kanapkowej.

Mimo entuzjastycznych wyników badań, naukowcy studzą emocje w kwestii "cudownych właściwości" pojedynczych produktów. Same strączki nie zastąpią zdrowego stylu życia. Największą skuteczność w profilaktyce chorób osiągamy, gdy łączymy wartościową dietę z aktywnością fizyczną i ograniczeniem wysoko przetworzonych produktów.

Jak podsumowuje profesor Sumantra Ray, główny naukowiec NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health, przytoczony przez Rynek Zdrowia, badania te wzmacniają bazę dowodową na kardioprotekcyjne korzyści płynące z diet roślinnych. Strączki i soja powinny stać się podstawowymi strategiami żywieniowymi w walce z globalnym problemem, jakim jest nadciśnienie tętnicze.