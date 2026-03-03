Profesor Jadwiga Charzewska, ekspertka w dziedzinie biologii człowieka i antropologii żywieniowej wskazuje na portalu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, że seniorzy powinny codziennie pić mleko lub fermentowane napoje mleczne. Jak tłumaczy jest to jedne z najlepiej przebadanych produktów wspierających zdrowe starzenie.
Ekspertka wyjaśnia, że w praktyce problemem nie jest nadmiar, lecz niedobór tych produktów w diecie u osób starszych.
Ile mleka dziennie? Zalecenia ekspertów
Pani profesor zaleca, by seniorzy pili minimum trzy duże szklanki mleka dziennie lub podobną ilość fermentowanych produktów mlecznych . Jak wskazuje, mleko ma wiele składników odżywczych, takich jak:
- potas
- magnez
- wapń
- białko
- witaminy z grupy B
- witaminę D.
Wpływ mleka na zdrowie seniorów
W badaniach opisywanych przez prof. Charzewską, ocenia się, że regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może korzystnie wpływać na tzw. profil lipidowy i ciśnienie tętnicze.
Jak wskazuje portal "Polsat News", w analizie opublikowanej w "European Journal of Nutrition" wykazano, że regularne spożywanie mleka oraz fermentowanych produktów mlecznych u osób starszych wiąże się m.in. z:
- lepszą gęstością mineralną kości
- niższym ryzykiem wystąpieniasarkopenii
- korzystniejszym profilem metabolicznym
Autorzy badania zauważają, że obecność bakterii fermentacji mlekowej w diecie polepsza funkcjonowanie układu odpornościowego.
Zapobiega ryzyku zlamań
Eksperci wyjaśniają, "że spożycie płynnych produktów mlecznych, w tym mleka, kwaśnego mleka i jogurtu, może zmniejszyć ogólne ryzyko złamań, w tym złamań osteoporotycznych. W związku z tym wdrożenie polityki zdrowia publicznego mającej na celu promowanie zalecanego spożycia płynnych produktów mlecznych może zapobiegać ryzyku złamań u osób starszych, zmniejszając tym samym związane z tym obciążenie ekonomiczne".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję