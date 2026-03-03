Profesor Jadwiga Charzewska, ekspertka w dziedzinie biologii człowieka i antropologii żywieniowej wskazuje na portalu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, że seniorzy powinny codziennie pić mleko lub fermentowane napoje mleczne. Jak tłumaczy jest to jedne z najlepiej przebadanych produktów wspierających zdrowe starzenie.

Ekspertka wyjaśnia, że w praktyce problemem nie jest nadmiar, lecz niedobór tych produktów w diecie u osób starszych.

Ile mleka dziennie? Zalecenia ekspertów

Pani profesor zaleca, by seniorzy pili minimum trzy duże szklanki mleka dziennie lub podobną ilość fermentowanych produktów mlecznych . Jak wskazuje, mleko ma wiele składników odżywczych, takich jak:

potas

magnez

wapń

białko

witaminy z grupy B

witaminę D.

Wpływ mleka na zdrowie seniorów

W badaniach opisywanych przez prof. Charzewską, ocenia się, że regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może korzystnie wpływać na tzw. profil lipidowy i ciśnienie tętnicze.

Jak wskazuje portal "Polsat News", w analizie opublikowanej w "European Journal of Nutrition" wykazano, że regularne spożywanie mleka oraz fermentowanych produktów mlecznych u osób starszych wiąże się m.in. z:

lepszą gęstością mineralną kości

niższym ryzykiem wystąpienia sarkopenii

korzystniejszym profilem metabolicznym

Autorzy badania zauważają, że obecność bakterii fermentacji mlekowej w diecie polepsza funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zapobiega ryzyku zlamań

Eksperci wyjaśniają, "że spożycie płynnych produktów mlecznych, w tym mleka, kwaśnego mleka i jogurtu, może zmniejszyć ogólne ryzyko złamań, w tym złamań osteoporotycznych. W związku z tym wdrożenie polityki zdrowia publicznego mającej na celu promowanie zalecanego spożycia płynnych produktów mlecznych może zapobiegać ryzyku złamań u osób starszych, zmniejszając tym samym związane z tym obciążenie ekonomiczne".