Kawa odmładza organizm?

Kawa faktycznie odmładza organizm. Badanie opublikowane w "BMJ Mental Health” potwierdza tę tezę. Uczestnicy, którzy pili 3-4 filiżanki kawy dziennie, mieli dłuższe telomery. Telomery chronią końce chromosomów. Z każdym podziałem komórki skracają się, co jest naturalnym elementem starzenia. Im dłuższe telomery, tym komórki są "młodsze". Zbyt intensywne spożycie kawy, ponad 4 filiżanki, już nie dawało tego efektu.

Dlaczego kawa działa? Badanie zaskakuje

Naukowcy z King's College London przeprowadzili badanie na 436 osobach, głównie pacjentach z poważnymi zaburzeniami psychicznymi (np. schizofrenia). W tej grupie telomery skracają się szybciej niż u reszty populacji. Badacze chcieli sprawdzić, czy kawa może ten proces spowolnić.

Naukowcy zebrali informacje o dziennym spożyciu kawy przez uczestników. Zmierzyli długość telomerów w komórkach krwi.

Wyniki zaskoczyły: Osoby pijące 3–4 filiżanki kawy miały telomery, które odpowiadały biologicznemu wiekowi niższemu o około pięć lat

Mechanizm działania: Antyoksydanty w grze

Badanie jest obserwacyjne, więc nie przesądza o bezpośredniej przyczynie. Jednak autorzy widzą jasną zależność i prosty mechanizm:

Kawa zawiera silne przeciwutleniacze oraz związki przeciwzapalne.

Telomery są niezwykle wrażliwe na stres oksydacyjny i stan zapalny.

Te korzystne związki w kawie chronią telomery przed uszkodzeniem i skracaniem.

Pamiętaj o limicie: Umiar jest kluczowy

Badacze podkreślają konieczność zachowania umiaru. Nadmierne picie kawy może przynieść odwrotny skutek, ponieważ sprzyja powstawaniu szkodliwych form tlenu. Międzynarodowe instytucje zdrowia (np. FDA) ustalają bezpieczną dzienną dawkę kofeiny na 400 mg. Ta dawka odpowiada właśnie około czterem filiżankom kawy. Jeśli przekraczasz ten limit, możesz przyspieszyć skracanie telomerów zamiast je spowalniać.