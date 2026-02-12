Konserwanty. Zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i raka

Badania sugerują, że większe spożycie niektórych konserwantów spożywczych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 i raka.

Naukowcy twierdzą, że odkrycia opublikowane w czasopismach medycznych Nature Communications i BMJ mogą mieć istotne implikacje dla zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie tych dodatków na całym świecie.

Wystarczą dwie filiżanki dziennie. Poprawisz kondycję wątroby i zimniejszych ryzyko groźnych chorób

Choć konieczne są dalsze badania, naukowcy stwierdzili, że ich wyniki powinny doprowadzić do ponownej oceny przepisów regulujących stosowanie środków konserwujących przez firmy w produktach takich jak żywność ultraprzetworzona (UPF), co pozwoli na poprawę ochrony konsumentów na całym świecie.

Czym są konserwanty?

Konserwanty to substancje dodawane do żywności pakowanej w celu wydłużenia jej przydatności do spożycia. Wcześniejsze badania eksperymentalne wykazały, że niektóre konserwanty mogą uszkadzać komórki i DNA, ale istnieją dowody łączące konserwanty z cukrzycą typu 2 lub ryzyko zachorowania na raka pozostaje niewielkie.

W obu badaniach naukowcy postanowili zbadać związek między narażeniem na konserwanty a ryzykiem cukrzycy typu 2 i raka u osób dorosłych, wykorzystując dane dotyczące diety i zdrowia z lat 2009–2023. Wyniki oparto na większej liczbie osób w badaniu NutriNet-Santé wzięło udział ponad 100 000 Francuzów. Oprócz ogólnego wpływu konserwantów, przeanalizowano indywidualnie 17 konserwantów.

Wyniki badań naukowców dot. konserwantów

W badaniu nad rakiem opublikowanym w czasopiśmie BMJ, spośród 17 osobno badanych środków konserwujących, 11 nie było związanych z występowaniem raka, nie stwierdzono też żadnego związku między konserwantami ogólnie a rakiem.

Jednakże osoby spożywające w większych ilościach niektóre środki konserwujące wiązały się z wyższym ryzykiem zachorowania na raka w porównaniu z osobami niespożywającymi tych środków lub spożywającymi je w mniejszych ilościach.

Na przykład sorbinian potasu wiązał się z 14 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka ogólnego i 26 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka piersi, podczas gdy siarczyny wiązały się z 12 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka ogólnego.

Azotyn sodu wiązał się ze zwiększonym o 32 proc. ryzykiem raka prostaty, podczas gdy azotan potasu wiązał się ze zwiększonym ryzykiem raka ogólnego (13 proc.) i raka piersi (22 proc.).

Octany wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka ogólnego (15 proc.) i raka piersi (25 proc.), podczas gdy kwas octowy wiązał się z 12 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka ogólnego.

Wnioski naukowców

Chociaż konieczne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć te potencjalne zagrożenia, naukowcy zauważyli, że kilka z tych związków może zmieniać ścieżki odpornościowe i zapalne, co może powodować rozwój raka.

Badanie to dostarcza nowych spostrzeżeń na temat przyszłej ponownej oceny bezpieczeństwa tych dodatków do żywności przez agencje zdrowia, biorąc pod uwagę równowagę między korzyściami i ryzykiem związanym z konserwacją żywności i rakiem – napisali badacze.

W międzyczasie zaapelowali do producentów o ograniczenie stosowania zbędnych konserwantów i poparli zalecenia dla konsumentów, aby spożywali świeżą i minimalnie przetworzoną żywność.

Profesor William Gallagher z University College Dublin, który nie był zaangażowany w badanie, powiedział, że wyniki mają implikacje dla zdrowia publicznego. Te wyższe wskaźniki zachorowań na raka są niewielkie, ale istotne, gdy rozpatruje się je na poziomie populacji pod względem potencjalnego wpływu– powiedział.

Co z cukrzycą?

W badaniu dotyczącym cukrzycy typu 2 opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications stwierdzono, że wyższe spożycie środków konserwujących ogółem, środków konserwujących niebędących przeciwutleniaczami oraz dodatków antyoksydacyjnych wiązało się ze zwiększoną częstością występowania cukrzycy typu 2 o 47 proc., 49 proc. i 40 proc. odpowiednio w porównaniu z najniższymi poziomami konsumpcji.

Spośród 17 konserwantów badanych indywidualnie, wyższe spożycie 12 z nich wiązało się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2.

To pierwsze na świecie badanie dotyczące związku między dodatkami konserwującymi a występowaniem cukrzycy typu 2 – powiedziała Mathilde Touvier, koordynatorka badania.

Źródło: BMJ