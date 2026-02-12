Konserwanty. Zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i raka

Badania sugerują, że większe spożycie niektórych konserwantów spożywczych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 i raka.

Naukowcy twierdzą, że odkrycia opublikowane w czasopismach medycznych Nature Communications i BMJ mogą mieć istotne implikacje dla zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie tych dodatków na całym świecie.

Choć konieczne są dalsze badania, naukowcy stwierdzili, że ich wyniki powinny doprowadzić do ponownej oceny przepisów regulujących stosowanie środków konserwujących przez firmy w produktach takich jak żywność ultraprzetworzona (UPF), co pozwoli na poprawę ochrony konsumentów na całym świecie.

Czym są konserwanty?

Konserwanty to substancje dodawane do żywności pakowanej w celu wydłużenia jej przydatności do spożycia. Wcześniejsze badania eksperymentalne wykazały, że niektóre konserwanty mogą uszkadzać komórki i DNA, ale istnieją dowody łączące konserwanty z cukrzycą typu 2 lub ryzyko zachorowania na raka pozostaje niewielkie.

W obu badaniach naukowcy postanowili zbadać związek między narażeniem na konserwanty a ryzykiem cukrzycy typu 2 i raka u osób dorosłych, wykorzystując dane dotyczące diety i zdrowia z lat 2009–2023. Wyniki oparto na większej liczbie osób w badaniu NutriNet-Santé wzięło udział ponad 100 000 Francuzów. Oprócz ogólnego wpływu konserwantów, przeanalizowano indywidualnie 17 konserwantów.

Wyniki badań naukowców dot. konserwantów

W badaniu nad rakiem opublikowanym w czasopiśmie BMJ, spośród 17 osobno badanych środków konserwujących, 11 nie było związanych z występowaniem raka, nie stwierdzono też żadnego związku między konserwantami ogólnie a rakiem.

Jednakże osoby spożywające w większych ilościach niektóre środki konserwujące wiązały się z wyższym ryzykiem zachorowania na raka w porównaniu z osobami niespożywającymi tych środków lub spożywającymi je w mniejszych ilościach.

Na przykład sorbinian potasu wiązał się z 14 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka ogólnego i 26 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka piersi, podczas gdy siarczyny wiązały się z 12 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka ogólnego.

Azotyn sodu wiązał się ze zwiększonym o 32 proc. ryzykiem raka prostaty, podczas gdy azotan potasu wiązał się ze zwiększonym ryzykiem raka ogólnego (13 proc.) i raka piersi (22 proc.).

Octany wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka ogólnego (15 proc.) i raka piersi (25 proc.), podczas gdy kwas octowy wiązał się z 12 proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka ogólnego.

Wnioski naukowców

Chociaż konieczne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć te potencjalne zagrożenia, naukowcy zauważyli, że kilka z tych związków może zmieniać ścieżki odpornościowe i zapalne, co może powodować rozwój raka.

Badanie to dostarcza nowych spostrzeżeń na temat przyszłej ponownej oceny bezpieczeństwa tych dodatków do żywności przez agencje zdrowia, biorąc pod uwagę równowagę między korzyściami i ryzykiem związanym z konserwacją żywności i rakiem – napisali badacze.

W międzyczasie zaapelowali do producentów o ograniczenie stosowania zbędnych konserwantów i poparli zalecenia dla konsumentów, aby spożywali świeżą i minimalnie przetworzoną żywność.

Profesor William Gallagher z University College Dublin, który nie był zaangażowany w badanie, powiedział, że wyniki mają implikacje dla zdrowia publicznego. Te wyższe wskaźniki zachorowań na raka są niewielkie, ale istotne, gdy rozpatruje się je na poziomie populacji pod względem potencjalnego wpływu– powiedział.

Co z cukrzycą?

W badaniu dotyczącym cukrzycy typu 2 opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications stwierdzono, że wyższe spożycie środków konserwujących ogółem, środków konserwujących niebędących przeciwutleniaczami oraz dodatków antyoksydacyjnych wiązało się ze zwiększoną częstością występowania cukrzycy typu 2 o 47 proc., 49 proc. i 40 proc. odpowiednio w porównaniu z najniższymi poziomami konsumpcji.

Spośród 17 konserwantów badanych indywidualnie, wyższe spożycie 12 z nich wiązało się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2.

To pierwsze na świecie badanie dotyczące związku między dodatkami konserwującymi a występowaniem cukrzycy typu 2 – powiedziała Mathilde Touvier, koordynatorka badania.

Źródło: BMJ