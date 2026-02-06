Zielona herbata pomaga na trawienie

W jedno z ulubionych świąt Polaków warto wypić szklankę zielonej herbaty, ponieważ odżyłowuje dobrze na enzymy trawienne, przez co łatwiej trawieni się pokarmy.

Ale wartą pić herbatę zieloną regularnie bo może wspomagać odchudzanie.

Jak prawidłowo parzyć zieloną herbatę?

Liście zielonej herbaty trzeba zalać wodą o temperaturze ok. 80 stopni Celsjusza i odczekać ok 2-3 minuty, aż się zaparzy. Wtedy właśnie wydobywa ona swoje wartości odżywcze.

Dobrą alternatywą dla herbaty zielonej jest herbata ulung. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to herbata zielona połączona z czarną. Ona też pobudza enzymy trawienne, tym samym zapobiegając dyskomfortowi po posiłku, a to dzięki jej procesowi fermentacji.

Przyspiesza spalanie tłuszczu - herbata ulung

Jak się okazuję może ona też przyspieszyć spalanie tłuszczu. Warto po nią sięgać nie tylko do pączków.

Napar z herbaty ulung trzeba parzyć w temperaturze 90-95 stopni Celsjusza i odczekać 2-3 minuty.

Warto też w święto łasuchów wypić miętę pieprzową, która wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i wykazuje pozytywny wpływ na trawienie. Może łagodzić nawet skurcze jelitowe, które pojawiają się po ciężkostrawnych posiłkach.

Napar z mięty pieprzowej zalewamy wrzącą wodą. Parzymy przez 5-10 minut.

