Niebieskie strefy to miejsca, gdzie jest największa liczba stulatków. Mieszkańcy greckiej wyspy Ikariazaliczają się do nich. Wynika to z tego, że nie łapią ich tak często choroby cywilizacyjne m.in. układu krwionośnego czy cukrzyca.

Sposób na długowieczność

Odżywiają się głownie warzywami, owocami, rybami, pieczywem wieloziarnistym i oliwą z oliwek. Zwracają uwagę na to, co piją. Grecy uwielbiają napary, w tym także tzw. "herbatę długowieczności". Ale z czego sie składa ich zdrowy trunek? Trzy greckie zioła są ważnymi składnikami diety mieszkańców Ikarii.

Przepis na napar nie jest skomplikowany. Zawiera m.in. przeciwutleniacze, chroniące komórki przed szybkim starzeniem i poprawiające ogólne funkcjonowanie organizmu.

Przepis na napar- herbata długowieczności

Aby go przygotować potrzebujesz:

mniszka lekarskiego,

szałwii

rozmarynu.

Mniszek ma właściwości przeciwzapalne i dobrze wpływa na wątrobę. Pomaga również regulować poziom cukru we krwi. Szałwia zawiera antyoksydanty, które redukują cholesterol. Rozmaryn zmniejsza ryzyko występowania infekcji, ponieważ ma właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe.

Przygotowanie herbatki długowieczności

Na 1-2 filiżanki potrzebujesz trzech składników i wody:

mniszek lekarski suszony - 1 łyżeczka

szałwia suszona - 1 łyżeczka

rozmaryn - 1 łyżeczka

woda gorąca - 500 ml (około 90 stopni Celsjusza)

Zioła trzeba wsypać do kubka, zalać gorącą wodą, przykryć i parzyć przez 15 minut. Potem należy przecedzić napar.

Źródło: Top.pl