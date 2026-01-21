Owoce mogą być zamiennikiem słodyczy. Szczególnie te egzotyczne, mogą zadziwić swoim słodkim smakiem. Sapodilla jest źródłem witamin i minerałów, ale też w smaku przypomina karmel.

Tropikalne smaki. Jak wygląda sapodilla?

Jak wyjaśnia serwis top.pl, sapodilla, nazywana inaczej pigwicą właściwą i występuje w Ameryce Środkowej, w Meksyku i na Karaibach. Są to okrągłe owoce, którerosną na tropikalnych drzewkach. Ich okres dojrzewania jest bardzo długi. Trwa nawet 5-6 lat. Przechowuje się je w suchym i zimnym miejscu.

Owoce sapodilli nie są duże. Mają od 5 do 10 cm. Ich skórka jest brązowo-żółta lub szarawa. Mają kremowy miąższ, który ma żółtą bądź brązową barwę.

Pigwica właściwa jest soczysta i słodka. W smaku przypomina karmel lub toffi, więc możebyć idealną alternatywą słodyczy.

Sapodilli - jakie ma wartości odżywcze?

W 100 g tego owocu jest 83 kcal. Idealnie sprawdzi się jako zdrowa alternatywa dla słodkich przekąsek.

  • białko - 0,44 g;
  • tłuszcz - 1,1 g;
  • węglowodany - około 20 g.
Dodatkowo sapodlili ma niski indeks glikemiczny (37).

Właściwości zdrowotne sapodilli

Owoc ten jest źródłem witaminy C. Wzmacniania układ odpornościowy i chroni przed infekcjami. Jest też przeciwutleniaczem neutralizujący wolne rodniki i zmniejszający stres oksydacyjny. W pigwicy właściwej znajduje się duża ilość błonnika pokarmowego, który poprawia pracę jelit, wspiera metabolizm, co pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.

Źródło: Top.pl