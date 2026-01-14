To o jakiej porze najlepiej jeść słodycze, by dodawały nam energii i korzystnie na nas wpływały?

Kiedy jeść słodycze? Pora dnia ma znaczenie

Jedząc słodkie przekąski warto wiedzieć, jak nasz organizm reaguje na cukier w danych porach dnia. Jak się okazuje najlepsza porą by sięgnąć po małe, co nieco jest późny poranek i przedpołudnie. Jak czytamy, wrażliwość komórek na insulinę, która odpowiada za regulację poziomu glukozy we krwi, w tym czasie jest najwyższa.

Wpłynie to na szybsze wytwarzanie energii zamiast magazynowania w tkance tłuszczowej. Dodatkowo jeśli sięgniemy po słodką przekąskę przed południem, jest duża szansa, że wieczorem nie będziemy odczuwali tak dużej potrzeby zjedzenia przekąski, co nie jest zbyt dobrym pomysłem.

W godzinach wieczornych "wrażliwość insulinowa spada", w związku z czym ciało przygotowuje się do odpoczynku i jeśli zjemy słodycze na noc, będą one wywoływały skoki glukozy oraz utrudnią zasypianie. Mogą przyczynić się do odkładania nadmiaru energii.

Jak jeść słodycze, by czuć się po nich najlepiej?

Ważnym aspektem jest również jak jemy słodycze. Najlepiej będzie, gdy nie będziemy na czczo tylko po posiłku. "Gdy cukier trafia do organizmu po błonniku, tłuszczach oraz białkach, to wzrost poziomu glukozy we krwi będzie wolniejszy i stabilniejszy. Dzięki temu unikniemy nagłego spadku energii i ochoty na kolejne przekąski" - czytamy w serwisie.

Można też zjeść coś słodkiego po treningu, gdy organizm potrzebuje uzupełnić zapasy energii. Glukoza pomoże również odbudować poziom glikogenu w mięśniach.

Źródło: Top.pl