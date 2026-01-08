Wysiłek fizyczny to nie tylko mięśnie

Wysiłek definiujemy jako ilość energii zużywanej podczas aktywności, takich jak bieganie, pedałowanie czy podnoszenie ciężarów. Z punktu widzenia medycyny wysiłek nie jest jednak wyłącznie obiektywnym procesem fizjologicznym. To również subiektywne odczucie, które może znacząco różnić się między pacjentami – nawet przy identycznym obciążeniu.

To właśnie postrzeganie wysiłku w dużej mierze decyduje o tym, czy dana osoba podejmie i utrzyma aktywność fizyczną. Gdy ćwiczenia są odbierane jako zbyt trudne, często prowadzi to do ich unikania. Jeżeli natomiast wysiłek wydaje się mniejszy, aktywność staje się przyjemniejsza i łatwiejsza do kontynuowania – co ma ogromne znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Wibracje ścięgien – nowa metoda wpływu na odczuwanie wysiłku

Zespół badawczy kierowany przez Benjamina Pageaux z Université de Montréal sprawdził, czy możliwe jest zmniejszenie subiektywnego odczuwania wysiłku poprzez oddziaływanie na układ nerwowy.

W badaniu laboratoryjnym ochotnicy pedałowali na rowerze stacjonarnym w dwóch warunkach bez dodatkowej stymulacji oraz po 10-minutowej wibracji ścięgien Achillesa i kolan za pomocą specjalnego urządzenia. Następnie uczestnicy wykonywali trzyminutowy wysiłek o intensywności ocenianej przez nich jako umiarkowana lub duża.

Zaskakujące wyniki z punktu widzenia fizjologii

Okazało się, że po zastosowaniu wibracji ścięgien moc generowana podczas pedałowania była wyższa, częstość akcji serca wzrastała, a odczuwany wysiłek pozostawał na tym samym poziomie.

Oznacza to, że badani faktycznie pracowali intensywniej, ale nie mieli wrażenia większego zmęczenia. Z klinicznego punktu widzenia jest to niezwykle interesujące zjawisko.

Co dzieje się w układzie nerwowym?

Dokładne mechanizmy nie są jeszcze w pełni poznane, jednak badacze wskazują na wpływ wibracji na: neurony rdzenia kręgowego, wrzeciona nerwowo-mięśniowe, sygnały wysyłane do mózgu dotyczące ruchu i obciążenia.

Zmiana tych sygnałów prowadzi do modyfikacji percepcji wysiłku – mózg „interpretuje” wykonywaną pracę jako mniej wymagającą, mimo że mięśnie są bardziej obciążone.

Potencjalne znaczenie kliniczne

Choć badania są na wczesnym etapie i obejmowały krótkotrwały wysiłek, ich wyniki mogą mieć istotne znaczenie w przyszłości, m.in. w rehabilitacji kardiologicznej i ortopedycznej oraz aktywizacji osób prowadzących siedzący tryb życia.

Zespół badawczy planuje dalsze analizy z wykorzystaniem elektroencefalografii (EEG) oraz rezonansu magnetycznego (MRI), aby dokładniej zbadać reakcję mózgu na wysiłek i zmęczenie.

Aktywność fizyczna zaczyna się w mózgu

Z medycznego punktu widzenia badania te potwierdzają, że skuteczne promowanie aktywności fizycznej nie powinno koncentrować się wyłącznie na mięśniach i układzie krążenia. Równie ważne jest zrozumienie procesów zachodzących w mózgu, które decydują o tym, jak pacjent postrzega wysiłek i nagrodę płynącą z ruchu.

Lepsze poznanie tych mechanizmów może w przyszłości pomóc w opracowaniu bezpiecznych metod wspierających regularną aktywność fizyczną – kluczową dla zdrowia, prewencji chorób i poprawy jakości życia.

Źródło: Université de Montréal