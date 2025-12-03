Szybki zastrzyk energii o poranku

Zacznij dzień od kawy z dodatkami. Dorzuć korzenne przyprawy oraz imbir. To nie zajmie wiele czasu. Efekt? Poczujesz go natychmiast. Napój rozgrzewa ciało, dostarcza energii i wzmacnia odporność - idealne rozwiązanie zwłaszcza w chłodne dni.

Reklama

Kawa sama w sobie świetnie pobudza. Kofeina aktywizuje układ nerwowy, poprawia koncentrację i dodaje sił. Już w starożytności ludzie wzbogacali kawę przyprawami. Dodatek imbiru i goździków tworzy naturalne ciepło, które rozchodzi się po całym ciele. Imbir działa lekko pikantnie i stymuluje trawienie. Goździki wzbogacają kawę o korzenny smak i mają właściwości antybakteryjne. Dzięki temu kawa nie tylko pobudza, ale też aktywnie wspiera metabolizm i układ odpornościowy.

Imbir i goździki: Sekret azji

Połączenie goździków i imbiru z kawą przywędrowało do nas z Azji. Goździki zawierają eugenol -związek działający przeciwzapalnie, antybakteryjnie i wspierający trawienie. Ich korzenny aromat świetnie komponuje się z kawą. Imbir to korzeń od dawna stosowany w medycynie naturalnej. Zawiera gingerole, które przyspieszają przemianę materii i wspierają krążenie.

Razem goździki i imbir podwajają efekt - wzmacniają działanie energetyczne kawy, a organizm szybciej wchodzi w rytm metaboliczny.

Reklama

Przepis na kawę z imbirem i goździkami

Przygotowanie kawy z przyprawami jest szybkie - zrobisz to w czasie parzenia napoju.

Składniki:

1 filiżanka mocnej, czarnej kawy

Plaster (ok. 1 cm) świeżego imbiru - obrany i cienko pokrojony

2-3 całe goździki

Sposób przygotowania:

Obierz i pokrój świeży imbir w cienkie plasterki - dzięki temu uwolni więcej aromatu.

Do filiżanki z gorącą kawą wrzuć plasterki imbiru oraz goździki.

Odstaw na 3-5 minut, aby kawa wchłonęła ich smak i właściwości.

Przed wypiciem możesz usunąć imbir i goździki (przelewając napój przez sitko) - choć nie musisz, jeśli dodatki Ci nie przeszkadzają.

Źródło: Terazgotuje.pl