Czy pora śniadania decyduje o wadze?

Wiele osób skupia się wyłącznie na kaloriach i składzie posiłków, zapominając o kluczowym czynniku: chrononutrycji, czyli dostosowaniu pór jedzenia do naturalnego rytmu dobowego organizmu. Ten rytm reguluje wydzielanie hormonów i enzymów trawiennych.

Nasz organizm nie trawi jedzenia jednakowo przez całą dobę.

Wrażliwość na insulinę: W godzinach porannych wrażliwość komórek na insulinę jest najwyższa. Oznacza to, że nasz organizm efektywniej przetwarza węglowodany i glukoza łatwiej trafia do komórek. Spożywanie węglowodanów wcześnie rano minimalizuje ryzyko ich magazynowania jako tłuszczu.

Rytm hormonalny: Hormony sytości (leptyna) i głodu (grelina) są regulowane przez nasz wewnętrzny zegar. Jedzenie o stałych porach stabilizuje ich poziom, zapobiegając niekontrolowanym napadom głodu i podjadaniu w późniejszych godzinach. Dopasowanie jedzenia do rytmu okołodobowego może znacząco poprawić metabolizm.

Optymalne godziny na pierwszy posiłek

Specjaliści sugerują, że najlepszym momentem na pierwszy posiłek jest przedział między 7:00 a 10:00 rano. Uruchomienie metabolizmu w tym czasie jest ściśle związane ze szczytowym poziomem kortyzolu, który naturalnie przygotowuje organizm do działania. Osoby jedzące śniadanie w tym oknie mają mniejszą tendencję do sięgania po wysokokaloryczne przekąski i jedzą mniej w ciągu dnia.

Spożycie śniadania do godziny po przebudzeniu pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi, unikając nagłych skoków, które prowadzą do uczucia zmęczenia i głodu. Wzrost kortyzolu w porze porannej zwiększa efektywność wykorzystania składników odżywczych, co wspiera koncentrację i ogólne samopoczucie.

Ważne Osoby, które regularnie jedzą śniadanie później niż o 10:00 lub omijają je całkowicie, wykazują większą skłonność do nadwagi i trudności w utrzymaniu stabilnej masy ciała.

Śniadanie, które wspiera odchudzanie

Optymalna godzina to dopiero początek. Aby maksymalizować korzyści dla sylwetki, śniadanie musi być również prawidłowo skomponowane. Powinno łączyć trzy kluczowe elementy:

Białko (np. jajka, jogurt typu skyr): Zapewnia długotrwałe uczucie sytości i minimalizuje chęć podjadania.

Złożone węglowodany (np. owsianka, pełnoziarniste pieczywo): Dają stabilną energię, bez nagłego skoku glukozy.

Błonnik (np. owoce, warzywa, nasiona chia): Wspiera trawienie, dba o jelita i dodatkowo wydłuża uczucie sytości.

Źródło: Top.pl