Popularny suplement diety zawierający Garcinia cambogia, który określany jest mianem "spalacza tłuszczu", może powodować szereg działań niepożądanych. Nie chodzi wcale o problemy jelitowe czy przejściowe dolegliwości.

Suplement na odchudzanie już wycofany we Francji

Składnik suplementów diety najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za poważne zapalenia trzustki i nieodwracalne uszkodzenia wątroby. Po śmierci pacjenta przyjmującego suplement na odchudzanie z Garcinia cambogia Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności analizuje poważne przypadki powikłań.

Francja już zakazała wprowadzania do obrotu oraz sprzedaży suplementów diety zawierających Garcinia cambogia. Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) wskazała na poważne działania niepożądane związane ze spożywaniem suplementów zawierających Garcinia cambogia. To dlatego 15 kwietnia 2025 roku wydano zakaz obrotu suplementami z wyciągiem z tej rośliny. Obowiązuje on do 17 kwietnia 2026 roku.

Być może także Komisja Europejska podejmie podobne działania prewencyjne, które objęłyby wszystkie kraje Wspólnoty, jednak wciąż trwa analiza kwasu hydroksycytrynowego, który jest składnikiem aktywnym Garcinia cambogia. Żadne decyzje na szczeblu UE nie zapadły.

W Polsce Garcinia cambogia wciąż dostępna i to w promocyjnych cenach

Jednak choć we Francji taką decyzję podjęto prewencyjnie i zrobiono to już w kwietniu ubiegłego roku, suplementy z Garcinia cambogia wciąż bez problemu można kupić w Polsce. Reklamowane są jako reduktory tłuszczu, wśród wymienionych przez producentów zalet znalazły się jednak nie tylko te dotyczące zmniejszenia apetytu czy poprawiające przemianę materii.

Jak można przeczytać, Garcinia cambogia obniża poziom cholesterolu, dzięki czemu ma redukować ryzyko rozwoju blaszek miażdżycowych i obniżać ryzyko miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu. Opisane już niepożądane efekty zdrowotne sugerują jednak, by poważnie zastanowić się nad przyjmowaniem suplementów na bazie tej rośliny.

Do jakich powikłań może dojść po zastosowaniu suplementu?

W latach 2009-2024 we Francji odnotowano 38 przypadków poważnych powikłań. Wszystkie zaobserwowano u osób, które przyjmowały suplementy, których składnikiem aktywnym jest kwas hydroksycytrynowy. To właśnie on może odpowiadać za poważne działania niepożądane.

Ważne Trudno przewidzieć indywidualną wrażliwość organizmu na ten składnik, dlatego u części osób może nie dojść do uszkodzeń, gdy inne przypadki stosowania mogą doprowadzić nawet do śmierci.

Wśród opisanych przypadków powikłań wymieniono: