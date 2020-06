Reklama

1-MNA (1-metylonikotynamid) to związek pochodzenia naturalnego, fizjologicznie obecny w organizmie człowieka. Substancja powstaje w wyniku metabolizmu witaminy B3 (zwanej też niacyną) i występuje głównie w wątrobie, a w mniejszych ilościach także w nerkach, płucach, sercu i mózgu. Wraz z wiekiem spada zdolność naszego organizmu do przemiany witaminy B3.

1-MNA a najnowsze wyniki badań

Zwalczanie stanu zapalnego. Poziom 1-MNA w niektórych chorobach wirusowych może być obniżony. Na przykład w moczu niemowląt przechodzących infekcję wirusem RSV (ang. respiratory syncytial virus, syncytialny wirus oddechowy). Obniżenie poziomu 1-MNA, w przypadku ostrej infekcji wirusem RSV może być przyczyną osłabienia zdolności organizmu do zwalczania stanu zapalnego.[1]

Poziom 1-MNA w niektórych chorobach wirusowych może być obniżony. Na przykład w moczu niemowląt przechodzących infekcję wirusem RSV (ang. respiratory syncytial virus, syncytialny wirus oddechowy). Obniżenie poziomu 1-MNA, w przypadku ostrej infekcji wirusem RSV może być przyczyną osłabienia zdolności organizmu do zwalczania stanu zapalnego.[1] Wspomaganie walki z wirusami. W przeprowadzonym na początku roku badaniu przesiewowym naukowcy pracowali nad korelacją pomiędzy COVID-19, a wcześniej znanymi śmiertelnymi epidemiami koronawirusów (COV), SARS i MERS COV oraz wyselekcjonowali grupę substancji przeciwwirusowych, zatwierdzonych przez FDA (Agencja Żywności i Leków, USA), które mogą być rekomendowane do włączenia w leczenie objawów COVID-19. Na wyselekcjonowanej liście 20 preparatów znalazły się m.in. witamina B12 i nikotynamid (witamina B3).[2]

Dodatkowo najnowsze badania naukowe opublikowane przez chińskich i włoskich naukowców w Cell Death & Differentiation w marcu b.r. dotyczące odpowiedzi immunologicznej w infekcji COVID-19, również rekomendują podawanie nikotynamidu (witaminy B3) w zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.[3]

Witamina B3 w naszym organizmie przekształca się do cząsteczki 1-MNA[4].Następnie 1-MNA ulega dalszym przemianom, w efekcie których powstaje związek (H 2 0 2 - nadtlenek wodoru), który jest istotny w procesie odpowiedzi naszego organizmu na infekcje bakteryjne i wirusowe. Związek ten (H 2 0 2 ) aktywuje inflammasomy uruchamiając odpowiedź organizmu na infekcję[5].

Szerokie spektrum działania 1-MNA

1- MNA a błony śluzowe. Błony śluzowe stanowią naturalną barierę ochronną organizmu, są zatem częścią układu odpornościowego. Bakterie i wirusy właśnie przez nie próbują wnikać do środka organizmu człowieka. W dalszej kolejności pobudzony zostaje przez to układ immunologiczny. Jednym z elementów istotnych w prawidłowym funkcjonowaniu błon śluzowych jest zaś niacyna (witamina B3). Cząsteczka 1–MNA jest gotową, już przekształconą formą witaminy B3.

1-MNA a układ sercowo – naczyniowy. Śródbłonek to warstwa komórek wyściełająca wewnętrzne ściany naczyń i największy gruczoł wydzielania wewnętrznego[6]. Przez lata uważano, że stanowi on tylko barierę pomiędzy krwią̨ i mięśniami gładkimi naczyń. Dziś wiadomo, że jest to organ, który wpływa na napięcie ścian naczyń krwionośnych oraz reguluje ich aktywność zapalną. Zaburzenie funkcji śródbłonka prowadzi do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego: miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności serca, dyslipidemii. Wiąże się też z cukrzycą, chorobami przewodu pokarmowego, wątroby i nerek. 1-MNA reguluje pracę śródbłonka, ale także pobudza produkcję prostacykliny, która chroni układ sercowo-naczyniowy przed tworzeniem się̨ zakrzepów i zawałów serca. Działa przeciwmiażdżycowo i przeciwzakrzepowo obniżając poziom markerów stanu zapalnego[7],[8]. Niestety istnieje wiele czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie komórek śródbłonka i zaburzenia w syntezie śródbłonkowej prostacykliny. Należą do nich m.in. palenie papierosów, niewłaściwa dieta, stres czy brak aktywności fizycznej. Aby wspomagać nasz organizm należy zrezygnować z tych aktywności, które mu nie służą. W zamian wprowadzić zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną każdego dnia.

Naturalne źródło 1-MNA. Najbogatszym źródłem 1-MNA są algi Wakame (niskokaloryczne, bogate w składniki mineralne, witaminy) i liście zielonej herbaty (obfitujące w polifenole, proteiny, aminokwasy). Oba produkty, wraz z warzywami, brązowym ryżem, owocami morza, rybami, stanowią trzon tradycyjnej diety Japończyków, których długość życia nie ma sobie równych na świecie. Ludzie tam żyjący rzadko zapadają na choroby układu sercowo-naczyniowego, miażdżycę czy nowotwory, mają też znacznie niższy poziom wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się komórek[9].

Skuteczność i bezpieczeństwo innowacyjnej cząsteczki 1-MNA potwierdziły liczne badania, m.in. badania kliniczne na pacjentach. Bezpieczeństwo 1-MNA jako składnika żywności zostało też poddane szczegółowej ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Przeprowadzona ocena naukowa wykazała, że 1-MNA jest bezpieczne w stosowaniu. [10]

Więcej informacji na stronie: https://1-mna.pl/





Reklama

[1] Turi KN, Romick‑Rosendale L, Gebretsadik T, Watanabe M, Brunwasser S, Anderson LJ, Moore ML, Larkin EK, Stokes Peebles Jr, Hartert T. Using urine metabolomics to understand the pathogenesis of infant respiratory syncytial virus (RSV) infection and its role in childhood wheezing. Metabolomics 2018, 14: 135

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32251634

[3] Shi Y, Wang Y, Shao C, Huang J, Gan J, Huang X, Bucci E, Piacentini M, Ippolito G, Melino G. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. Cell Death Differ. 2020, https://doi.org/10.1038/s41418-020-0530-3

[4] Schmeisser K, Mansfeld J, Kuhlow D, Weimar S, Priebe S, Heiland I et al. Role of sirtuins in lifespan regulation is linked to methylation of nicotinamide. Nat Chem Biol. 2013;9:693-700.

[5] Huet O, Pickering R, Tikellis C, Latouche C, Long F, Kingwell B et al. Protective effect of inflammasome activation by hydrogen peroxide in a mouse model of septic shock. Crit Care Med. 2017;45:e184-94.

[6] Tomczyk M, Nowak W, Jaźwa A. Śródbłonek w fizjologii i patogenezie chorób. Postępy Biochemii 2013; 59: 357–364.

[7] Mateuszuk L, Jasztal A, Maslak E, Gasior-Glogowska M, Baranska M, Sitek B, Kostogrys R, Zakrzewska A, Kij A, Walczak M, Chlopicki S. Antiatherosclerotic Effects of 1-Methylnicotinamide in Apolipoprotein E/Low-Density Lipoprotein Receptor-Deficient Mice: A Comparison with Nicotinic Acid. J Pharmacol Exp Ther. 2016, 356(2): 514-24

[8] Jakubowski A, Sternak M, Jablonski K, Ciszek-Lenda M, Marcinkiewicz J, Chlopicki S. 1-Methylnicotinamide protects against liver injury induced by concanavalin A via a prostacyclin-dependent mechanism: A possible involvement of IL-4 and TNF-α. Int Immunopharmacol. 2016, 31: 98-104 .

[9] Hiroyasu I. A Japanese health success story: trends in cardiovascular diseases, their risk factors, and the contribution of public health and personalized approaches. Epma Journal. 2011;2(1):49–57.

[10] Truck D et all., EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), Scientitic Opinion Safety of 1-methylnicotinamide chloride (1-MNA) as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97. EFSA Journal. 2017, 15(10): 5001.