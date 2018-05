W poniedziałek Osteobus odwiedził Szerzyny - wieś w województwie małopolskim, we wtorek przybędzie do Dukli w woj. podkarpackim, a w środę do Ropy w woj. małopolskim. Pełną listę miejscowości, w których wykonywane będą badania można znaleźć pod linkiem - https://fundacjaneuca.pl/uploads/media/default/0001/01/be805aac8defd1836985350c8a94cf040b3470e9.pdf

Badanie gęstości kości (densytometryczne) trwa około siedmiu minut, a poprzedza je wywiad z pacjentem. Jest polecane szczególnie osobom po 40 roku życia, u których w rodzinie występowała osteoporoza, jak również wszystkim kobietom po 50 roku życia i mężczyznom po 55 roku życia. Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania densytometrii jest ciąża.

Po zakończeniu badania pacjent otrzyma wydrukowany wynik, a także wskazówki dotyczące profilaktyki osteoporozy.

Udział w badaniu jest bezpłatny. Wymagane są jednak wcześniejsze zapisy, których można dokonywać w ciągu siedmiu dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie ma się ono odbyć w danej miejscowości.

Organizatorzy akcji przypominają, że osteoporoza jest uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę cywilizacyjną. Jest to przewlekłe schorzenie, które stopniowo prowadzi do ubytku masy kostnej oraz osłabienia przestrzennej struktury kości, co w rezultacie zwiększa podatność na złamania.

Osteoporoza jest często określana jako cicha złodziejka kości, ponieważ długo rozwija się bezobjawowo, a większość cierpiących na nią osób dowiaduje się o chorobie dopiero, gdy dozna złamania. Najczęściej dotyczą one: kręgów kręgosłupa, szyjki kości udowej, kości nadgarstka oraz ramienia. Najpoważniejsze konsekwencje mają złamania szyjki udowej.

- W wielu przypadkach złamania, np. w obrębie nasady bliższej kości udowej sprawiają, że pacjenci nieodwracalnie tracą pełną sprawność funkcjonalną, a w skrajnych przypadkach są zmuszeni do długiej rekonwalescencji w łóżku i korzystania z pomocy osób trzecich - komentuje specjalista fizjoterapii dr hab. Marek Żak, autor raportu „Upadki osób starszych - przyczyny i następstwa”.

Co więcej, eksperci podają, że około 20 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn umiera w ciągu roku od złamania szyjki kości udowej.

Międzynarodowa Fundacja ds. Osteoporozy (IOF) podaje na swojej stronie internetowej, że na osteoporozę choruje ok. 200 mln osób na świecie. Przeważnie są to kobiety w średnim i starszym wieku. W USA i krajach Europy osteoporoza występuje u ok. 30 proc. pań po menopauzie i ok. 40 proc. z nich dozna co najmniej jednego złamania. IOF prognozuje, że z powodu starzenia się społeczeństw liczba kobiet po menopauzie, u których rozwinie się osteoporoza, będzie szybko rosnąć.

Polscy eksperci zajmujący się leczeniem osteoporozy szacują, że w naszym kraju żyje z tym schorzeniem ok. 3 mln osób, ale bardzo duży odsetek nie jest świadomych choroby i nie leczy się. Tymczasem wczesne rozpoznanie osteoporozy pozwala na wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego, dlatego niezwykle istotne jest regularne wykonywanie badań kontrolnych kości.

- W profilaktyce osteoporozy najważniejsza jest wczesna diagnostyka i podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka upadku i jego następstw. Bardzo ważne jest także prawidłowe odżywanie się, utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, regularna prawidłowo dobrana i wykonywana aktywność fizyczna oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie używek, takich jak alkohol czy papierosy – tłumaczy dr Żak. Jak dodaje, jeśli będziemy pamiętać o przedstawionych powyżej rekomendacjach i stosować się do zaleceń lekarzy, mamy dużą szansę na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby bądź jej negatywnych skutków.

Akcję badań densytometrycznych kości organizuje Fundacja NEUCA dla Zdrowia we współpracy z aptekami działającymi w ramach programu PARTNER+.