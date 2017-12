Poprzez kampanię resort zdrowia chce zwrócić ich uwagę, że nigdy nie jest za wcześnie, by zadbać o swoje zdrowie i zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób w przyszłości.

Chcąc zachęcić młodych ludzi do działania, resort stawia na nowoczesne, a zarazem niestandardowe rozwiązanie. Do zdrowego stylu życia nakłania młodych ludzi jedyny w swoim rodzaju Coach – człowiek w masce konia – bohater spotów kampanii, który poprzez swój wizerunek, intryguje, bawi, a jednocześnie przykuwa uwagę do tematu niezwykle ważnego, jakim jest zdrowie.

Wspomniany Coach to jedynie element zaskoczenia, jej główną osią jest merytoryczny głos ekspertów, o czym świadczą partnerzy zaangażowani w kampanię – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Towarzystwo Internistów Polskich.

Z profilaktyką na bakier

Jak zwracają uwagę eksperci, choć o zdrowym stylu życia mówi się dużo, młodzi Polacy wciąż zbyt małą wagę przywiązują do profilaktyki, a w gabinecie lekarza pojawiają się dopiero wtedy, gdy dopadnie ich już choroba. W wielu przypadkach wiąże się to z długoletnim leczeniem, bo choroba poczyniła już w organizmie nieodwracalne zmiany. Dlatego, jak podkreślają specjaliści, dzięki wczesnemu działaniu i rutynowym badaniom profilaktycznym, wielu schorzeniom można zapobiec.

Warto również podkreślić, że wiele młodych osób nie zdaje sobie sprawy, iż ich organizm może być narażony na poważne problemy kardiologiczne czy przewlekłe choroby płuc. Szukać nie trzeba daleko. Jednym z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest m.in. podwyższone ciśnienie tętnicze. Niestety, młody wiek wcale nie chroni przed jego wystąpieniem, dlatego, by móc je kontrolować, powinniśmy je regularnie mierzyć. Niekontrolowane, a tym samym nieleczone, gdy jest taka konieczność, może być powodem wielu powikłań, w tym wystąpienia miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu.

Podobnie jest z cukrzycą, będącą efektem m.in. problemów z nadwagą czy otyłością, która może jednocześnie prowadzić do uszkodzeń naczyń krwionośnych, a w efekcie zwiększać ryzyko chorób układu krążenia.

Poważnym wyzwaniem jest także profilaktyka chorób układu oddechowego, często kojarzonych z przejściowymi infekcjami. Tyczasem mogą one oznaczać poważniejsze problemy ze zdrowiem – takie jak alergia czy astma, które coraz częściej dotykają młodych dorosłych. Dlatego, jak podkreślają eksperci nie należy lekceważyć przewlekłych i nawracających infekcji, gdyż mogą one sygnalizować, że z naszym organizmem dzieje się coś złego. Aby uniknąć komplikacji, warto częściej konsultować się ze swoim lekarzem. Na zdrowie płuc z pewnością nie wpływa też coraz powszechniejsze zanieczyszczenie powietrza, które dodatkowo obciąża układ oddechowy.

Jaka jest recepta na zdrowie?

Ministerstwo Zdrowia przekonując młodych ludzi do działania i zmiany stylu życia na zdrowszy, wspólnie z ekspertami podpowiada, że profilaktyka wcale nie musi być trudna, a o swoje zdrowie można zadbać poprzez:

 okresowe konsultacje z lekarzem rodzinnym, który zdecyduje o koniecznych badaniach,

tj. kontrola poziomu cholesterolu, cukru czy regularne mierzenie ciśnienia krwi

 urozmaiconą dietę, bogatą w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz ograniczenie wysokotłuszczowych produktów

 aktywność fizyczną – regularny ruch, choćby codzienny spacer czy wchodzenie po schodach, zamiast przemieszczania się windą

 rezygnację ze szkodliwych używek tj: papierosy, alkohol, substancje psychoatywne

 ograniczenie długotrwałego stresu

Resort zachęca również do śledzenia stworzonej na potrzeby kampanii strony www.profilaktykaczłowieku.pl, która stanowi rzetelne źródło informacji nt. czynników ryzyka chorób ukł. krążenia i ukł. oddechowego oraz szeregu programów profilaktycznych, realizowanych obecnie.