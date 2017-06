Program adresowany jest do osób zdrowych, co oznacza, że aby skorzystać z konsultacji, wcale nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy sama chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego. Organizatorzy zachęcają do kontaktu wszystkich, którzy od dłuższego czasu odczuwają smutek i mają obniżony nastrój.

Punkty konsultacyjne są zlokalizowane w Krakowie, Tarnowie, Brzesku, Nowym Sączu, Muszynie, Limanowej, Rabce Zdroju, Wadowicach, Andrychowie, Chełmku, Skawinie i Miechowie. Wizyty można umawiać pod specjalnym numerem infolinii: 668 862 680

Porada profilaktyczna jest osobistą rozmową z konsultantem, trwa ok. godziny. Konsultacja kończy się przekazaniem kilku (dwóch, trzech) rad, co i jak zmienić w swoim życiu, jak przemodelować swoje nawyki i przyzwyczajenia, w jaki sposób postarać się naprawić czy zmienić swoje relacje z bliskimi.

W trakcie konsultacji, specjaliści rozmawiają o różnych obszarach życia i funkcjonowania zgłaszającej się osoby, poszukując przyczyn nieustępującego smutku. Konsultanci wykluczają chorobę lub określają stopień zagrożenia depresją i proponują środki zaradcze. W przypadku potwierdzenia choroby, osoba dotknięta depresją może otrzymać skierowanie do specjalistycznej placówki - poradni zdrowia psychicznego lub ewentualnie do szpitala na leczenie.