Ciąża to niezwykły okres dla kobiety. Jednocześnie to moment, kiedy organizm jest szczególnie obciążony, narażony na wahania hormonalne i stres. Zanim, więc zdecydujemy się na dziecko, warto przygotować ciało do szczególnych 9 miesięcy. Przygotowania do ciąży ginekolodzy zalecają rozpocząć nawet na 3-6 miesięcy przed staraniami o dziecko. To okres, który warto poświęcić na wizyty u lekarzy, zmianę diety, terapie witaminowe czy naukę ćwiczeń relaksacyjnych. Od czego zacząć?

I. Posprzątaj w menu

Pierwsze, co należy zrobić przygotowując się do ciąży, to zmienić codzienne menu. Powinny z niego zniknąć wszelkie produkty zawierające konserwanty, żywność wysoce przetworzoną, produkty smażone na głębokim oleju, a także alkohol i sztucznie słodzone napoje. Warto tradycyjne marketowe jedzenie zastąpić żywnością ekologiczną. W menu powinny znaleźć się posiadające właściwości antyoksydacyjne świeże warzywa i owoce (np. pomidory, truskawki, marchew, seler, żurawina, czarna porzeczka, aronia), produkty zbożowe z pełnego przemiału, mleko, sery i ryby morskie bogate w kwasy omega 3 i 6. Warto wprowadzić także do diety oleje roślinne bogate w witaminę E np. olej lniany, olej z pestek winogron. Nie zaszkodzi także, aby w diecie znalazło się tzw. jedzenie płodności, czyli szparagi, migdały, łosoś, nabiał i zielone warzywa (np. szpinak, kapusty, sałaty).

II. Nie daj się stresowi… oksydacyjnemu

Każdego dnia wraz z jedzeniem do naszego organizmu trafiają toksyny. Jeśli dołożyć do tego stres, zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów i przyjmowane leki mamy gotowy przepis na stres oksydacyjny. To stan, w którym zaburzeniu ulega delikatna równowaga pomiędzy wolnymi rodnikami (utleniaczami), a antyoksydantami (przeciwutleniaczami). Może on doprowadzić m.in. do zaburzeń płodności, skrócenia życia komórek jajowych lub niewłaściwego rozwoju błony śluzowej macicy. - Żeby skutecznie walczyć ze stresem oksydacyjnym konieczne jest wprowadzenie do diety produktów lub suplementów diety bogatych w witaminy A, C, E, koenzym Q10, a także takie przeciwutleniacz jak likopen, betanina, kwas elagowy i chlorogenowy oraz beta karoten. W menu powinny, więc w pierwszej kolejności znaleźć się warzywa i owoce, zwłaszcza: pomidory, buraki ćwikłowe, aronia, jabłka, cytrusy, wiśnie, maliny, porzeczki, brzoskwinie, marchew i pietruszka. Z menu powinna zniknąć natomiast żywność przetworzona i produkty smażone – mówi Magda Suchan, dietetyk, ekspert Fertinea.pl.

III. Łataj dziury witaminowe

Niedobory witamin, zwłaszcza kwasu foliowego i witaminy D, mogą mieć wpływ nie tylko na starania o dziecko, ale także na bezpieczny przebieg samej ciąży. Dlatego miesiące poprzedzające starania koniecznie należy wykorzystać na uzupełnienie niedoboru. O tym, czy brakuje nam witamin możemy dowiedzieć się z prostych testów krwi. – Kwas foliowy jest niezbędny, aby zapobiec wadom cewy nerwowej u dziecka, z kolei witamina D chroni przed stanem przedrzucawkowym, minimalizuje także ryzyko niskiej masy ciała dziecka. Oba elementy możemy do diety wprowadzić na dwa sposoby. Po pierwsze, wzbogacając menu o zielone warzywa, pomidory, ziarna oraz tłuste ryby np. makrelę, jaja, żółty ser i mleko. Po drugie, wprowadzając do diety suplementy, które „łatają” dziury witaminowe. Warto przy tym sięgnąć po takie, które zawierają całą kompozycję składników np. Ferti Vitamins Forte – mówi ekspertka Fertinea.pl

IV. Jedz ciepło i raczej bezglutenowo

O płodność zadbamy także eliminując z diety gluten. Powód? Zdaniem naukowców, u kobiet z nietolerancją glutenu, czyli celiakią, mogą występować problemy z zajściem w ciążę. Nietolerancja glutenu sprzyja bowiem niedoborom żywieniowym, w tym niedoborom witamin, zaburzeniom flory bakteryjnej, rozwojowi stanu zapalnego i niekorzystnych procesów o podłożu autoimmunologicznym.

V. Daj odpocząć ciału po antykoncepcji

Chociaż stosowanie antykoncepcji nie wpływa negatywnie na płodność, to po jej odstawieniu powinnyśmy dać organizmowi czas na regenerację. Możemy mu także w tym dopomóc. – Wykorzystajmy ten czas do oczyszczenia organizmu stosując np. napary ziołowe zawierające antyoksydacyjne zioła np. głóg jednoszyjowy, malinę, bez czarny, pokrzywę i lebiodkę zwyczajną. Dodatkowo w tym czasie możemy sięgnąć po suplementy, które regulują gospodarkę hormonalną. Korzystajmy zwłaszcza z tych, które mają w swoim składzie niepokalanka mnisiego, kwas foliowy, cynk, magnez, witaminę C i B6 – mówi Magda Suchan, ekspert Fertinea.pl

VI. Wprowadź do diety kwasy omega

W przygotowaniach do ciąży, pomocne sa także kwasy DHA, należące do grupy omega 3. Regularne przyjmowanie działających przeciwzapalnie kwasów DHA (z grupy omega3) zarówno, jako element zbilansowanej diety, jak również jako suplement wpływa na wiele funkcji organizmu, m.in. . obniża poziom trójglicerydów we krwi, poprawia pracę serca, chroni przed depresją. Ponadto kwasy z tej grupy zmniejszają ryzyko przedwczesnego porodu, stanu przedrzucawkowego, endometriozy i niedorozwoju płodu. – Właściwa suplementacja DHA reguluje pracę organizmu, w tym ważną przed ciążą i w ciąży gospodarkę hormonalną. Organizm kobiety chroniony jest dzięki kwasom przed insulinoopornością, poprawia się także ukrwienie narządów rodnych – mówi dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska, ginekolog z Kliniki Gyncentrum w Katowicach.

VII. Naucz się relaksować

Stres towarzyszy kobiecie niemal na wszystkich etapach starań o dziecko i podczas ciąży. Ciągłe napięcie, niepokój, lęk i nerwowość mogą prowadzić do rozchwiania równowagi hormonalnej, a tym samym stać się przyczyną problemów z poczęciem dziecka. Zanim więc zaczniemy się o nie starać, warto nauczyć się, jak zapanować nad emocjami i je rozładować. Pomocne przy tym będą zajęcia np. zumby, pilates czy yogi. Ta ostatnia dodatkowo rozciągnie ciało, przygotowując je do porodu. Nie zaszkodzi także odrobina wysiłku. W rozładowaniu napięcia pomoże bieganie. Kobietom starającym się o dziecko, żyjącym w stresie, zaleca się także medytację, wizualizację, ćwiczenia oddechowe oraz częste kąpiele relaksacyjne. Warto także zasięgnąć porady specjalisty np. psychologa lub psychiatry, zwłaszcza, jeśli mamy problem z opanowaniem swojego stresu i jego skutków. W niektórych przypadkach konieczne może być włączenie psychoterapii lub farmakoterapii. Jako wsparcie możemy stosować preparaty zawierające magnez, np. Ferti Vitamins dla przyszłych mam.

VIII. Zbadaj się od A do Z

To jeden z najważniejszych elementów przygotowań do ciąży. Pamiętajmy, że zdrowa mama to zdrowe dziecko. Jakie badania więc warto wykonać przed zajściem w ciążę?

· Cytologia - badanie to pozwala na wykrycie nadżerek i stanów zapalnych szyjki macicy.

· Wymaz z pochwy i kanału szyjki macicy określający obecność groźnego stanu zapalnego. Badanie rozpoznaje także jego przyczynę - bakterie lub grzyby.

· USG przezpochwowe. Dzięki niemu lekarz może ocenić budowę narządów rodnych, a także ewentualne nieprawidłowości i wady.

· Nie obejdzie się także bez badań krwi. Podstawa to: morfologia z rozmazem, OB, CRP, badanie poziomu glukozy we krwi, badanie poziomu hormonów tarczycy (TSH, FT4, FT3), określenie grupy krwi oraz testy na obecność cytomegalii, różyczki i toksoplazmozy.

· W niektórych uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić także oznaczenie profilu lipidowego czyli badanie poziomu cholesterolu (HDL, LDL, trójglicerydów), jonogram oraz badanie w kierunku celiakii. W przypadku trudności w zajściu w ciążę, wykonuje się badanie poziomów hormonów m.in: AMH, FSH, LH i innych.