Kolkę trzeba przeczekać, nic na nią skutecznie nie pomaga.

MIT

Jest kilka metod i warto je wypróbować, bo na każde dziecko działa co innego. Można ogrzać brzuszek dziecka termoforem lub świeżo wyprasowaną ciepłą pieluszką tetrową. Warto zrobić delikatny masaż brzuszka – w jedną stronę, zgodną z ruchem wskazówek zegara. Niektórym dzieciom pomaga kontakt „skóra do skóry” – kładziemy niemowlaka jedynie w pieluszce w pozycji na brzuchu na swoim nagim brzuchu, delikatnie masujemy plecki malca; to nie tylko uspokaja niemowlaka, ale i pomaga mu pozbyć się gazów. Dobrym pomysłem jest też ułożenie dziecka w pozycji na brzuszku na swoim przedramieniu i rytmiczne bujanie. Albo zaserwowanie niemowlakowi kąpieli w ciepłej wodzie, która rozluźnia i uspokaja.

Reklama



Kolka to po prostu każdy ból brzucha, który dotyka niemowlaka.

Reklama

MIT

Nie każdy ból brzucha u niemowlaka to kolka. Zwykle dotyka ona dziecko między 3. tygodniem a 3. miesiącem życia. Ustępuje samoistnie najczęściej około 6. miesiąca życia dziecka. Kolka niemowlęca charakteryzuje się napadowym płaczem, który zwykle pojawia się wieczorem. Najczęściej powtarzana definicja kolki została opracowana przez amerykańską pediatrę Morris Wessel: to napady nadmiernego płaczu u dziecka, trwające dłużej niż 3 godziny dziennie, występujące powyżej 3 dni w tygodniu przez 3 tygodnie, w wieku od 2 tygodni do 4 miesięcy.

Kolka zaburza rozwój dziecka.

MIT

Nie ma żadnych dowodów na to, że niemowlę, które ma ataki kolki, rozwija się gorzej niż rówieśnicy. Mitem jest także to, że płaczliwość zostanie z dzieckiem na całe dzieciństwo albo że przez stres związany z kolką maluch będzie zawsze nerwowy.

Nie znamy konkretnej przyczyny kolki.

Reklama

PRAWDA

Nie ma jednej przyczyny kolki, wskazuje się ich wiele. Najczęściej przywoływana przyczyna to niedojrzałość układu pokarmowego, jak również niedojrzałość układu nerwowego niemowlaka. Kolkę może też powodować dieta karmiącej mamy, np. zawierająca białka mleka krowiego, które uczulają dziecko. Niektórzy rodzice wiążą kolkę u malucha z jego płaczliwością i nerwowym ssaniem, przez co połyka nadmierną ilość powietrza i stąd gromadzenie się gazów, które rozciągają jelita (to wywołuje silny ból).