Najczęściej dziedziczymy „podkrążone oczy” i to nie ma wpływu na nasze zdrowie. Możemy się ich nabawić także wtedy, gdy śpimy za mało, a brak wystarczającej regeneracji wpływa na stan skóry, co dotyka zwłaszcza delikatną skórę wokół oczu.

Reklama

Skąd podkrążone oczy u dziecka?

Reklama

Skóra pod oczami jest cienka, więc znajdujące się pod nią naczynka mogą prześwitywać, co tworzy zasinienia. Jeśli należą do „urody” dziecka, nie powinno nas to niepokoić. Gorzej, gdy pojawiają się raz na jakiś czas albo stały się jeszcze bardziej widoczne. Wówczas można podejrzewać kłopoty zdrowotne, tj.:

odwodnienie – kiedy słabnie elastyczność skóry, cienie pod oczami są bardziej widoczne

– kiedy słabnie elastyczność skóry, cienie pod oczami są bardziej widoczne zakażenie pasożytami , np. owsikami. Dodatkowymi objawami są bóle brzucha i niespokojny sen

, np. owsikami. Dodatkowymi objawami są bóle brzucha i niespokojny sen alergia , która powoduje przekrwienie błon śluzowych i spojówek, co uwidacznia podkrążone oczy

, która powoduje przekrwienie błon śluzowych i spojówek, co uwidacznia podkrążone oczy anemia – niedobór żelaza i hemoglobiny sprawia, że skóra jest blada i zwiększa się widoczność naczyń krwionośnych w okolicach oczu

– niedobór żelaza i hemoglobiny sprawia, że skóra jest blada i zwiększa się widoczność naczyń krwionośnych w okolicach oczu niedobór witaminy K

cukrzyca , której towarzyszy częste oddawanie moczu (ryzyko niedostatecznego nawodnienia organizmu)

, której towarzyszy częste oddawanie moczu (ryzyko niedostatecznego nawodnienia organizmu) niedoczynność tarczycy , której towarzyszą kłopoty ze snem i ciągłe uczucie zmęczenia

, której towarzyszą kłopoty ze snem i ciągłe uczucie zmęczenia choroby nerek - jednym z charakterystycznych objawów jest opuchlizna wokół oczu

- jednym z charakterystycznych objawów jest opuchlizna wokół oczu przewlekłe choroby płuc

Jak reagować, gdy dziecko ma podkrążone oczy?

Jeśli problem się utrzymuje lub nawraca, należy ustalić jego przyczynę i właściwie zareagować na kłopot zdrowotny, np. przeprowadzić kurację przeciwko pasożytom czy urozmaicić dietę w produkty obfitujące w żelazo, by pokonać anemię. Niezależnie od tego trzeba zadbać o to, by dziecko miało regularny styl życia z odpowiednim odpoczynkiem nocnym (najlepiej 8-11 godzin, w okresie dojrzewania nawet więcej). Codzienna dieta powinna zapewniać minimum 2 litry wody, świeże warzywa (połowa porcji na talerzu) i owoce (zamiast słodyczy).

Domowe sposoby na podkrążone oczy

Chłodne okłady z mleka (zwilżamy nim płatki kosmetyczne) albo z naparu z rumianku bądź torebki czarnej lub zielonej herbaty pomogą pokonać opuchliznę. Sprawią, że naczynka krwionośne się zwężą, zmniejszy się obrzęk i zasinienie. Podobnie zadziałają plasterki świeżego ogórka.

Zamiast korzystania z elektroniki, lepiej zaproponować dziecku spacer po świeżym powietrzu, który dotleni cały organizm (także skórę).