Organizatorzy żywienia zbiorowego w żłobkach, czyli np. intendenci, kierownicy, dyrektorzy od stycznia (kiedy weszła w życie nowela przepisów o opiece nad dziećmi do lat trzech) odpowiedzialni są za zapewnienie w nich pełnowartościowych posiłków. Żłobkowa dieta powinna być zgodna z normami żywienia, jakie w 2017 r. zaktualizował Instytut Żywności i Żywienia. Poradnik ma przyjść im z pomocą we właściwym bilansowaniu, komponowaniu i przygotowywaniu posiłków.

Eksperci oceniają, że dieta maluchów nie jest właściwa. Podczas poniedziałkowej konferencji w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie prof. Halina Wekner z Instytutu Matki i Dziecka wskazała, że badania pokazują, iż 88 proc. dzieci po 1. roku życia otrzymuje za mało warzyw w codziennej diecie, 75 proc. maluchów spożywa nadmierną ilość cukru, a 42 proc. dzieci ma niedobory wapnia w diecie. W następstwie błędów żywieniowych - jak podkreśliła - 32 proc. dzieci w wieku od 5. do 36. miesięcy ma nieprawidłową masę ciała.

Specjaliści akcentują, że jedzenie dla dzieci, powinno dostarczać odpowiedniej ilości energii i wszystkich składników odżywczych oraz płynów. Najlepszym wyborem jest żywność naturalna, świeża, pełnowartościowa i mało przetworzona. W poradniku wskazują jednocześnie, że "bezwzględne forsowanie zdrowego żywienia" może być przyczyną stresu u dzieci. Planując posiłki należy wprowadzać nowości stopniowo, a komponując jadłospisy pamiętać o estetyce i wielkości potraw, ograniczaniu soli i cukru, wybieraniu produktów sezonowych i uwzględnianiu upodobań smakowych dzieci.

W poradniku przypomniano, że zalecane jest przygotowywanie dla maluchów czterech lub pięciu posiłków - trzech głównych (śniadanie, obiad, kolacja) i dwóch mniejszych (drugie śniadanie i podwieczorek). Przerwa miedzy posiłkami powinna wynosić ok. trzy godziny.

Jak zauważono, częstym błędem jest karmienie dzieci "na siłę", poprzez częste podawanie posiłków oraz zmuszanie do zjedzenia określonej porcji. Zasadą powinno być to, że rodzic lub opiekun decyduje co zje dziecko, kiedy i jak jedzenie będzie podane ale to dziecko decyduje, czy zje posiłek i ile.

Ostatnie lata to wzrost liczby żłobków i dostępnych w nich miejsc. Pod koniec 2016 r. wynosiła ona 2710 placówek prywatnych i publicznych; na koniec roku 2017 działało 3120 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych. W Polsce wciąż jedynie 11 proc. maluchów w wieku żłobkowym uczęszcza do takich placówek. Z danych GUS wynika, że w ub.r. z opieki żłobkowej w skali całego kraju skorzystało ponad 150 tys. dzieci.

Dystrybucja poradnika "Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie do aktualnych norm i zaleceń" ma rozpocząć się w czerwcu. Publikację będzie można pobrać w wersji elektronicznej m.in. ze strony www.gos.gov.pl