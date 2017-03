Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby dzienne spożywać minimum 400 gramów owoców i warzyw podzielonych na pięć porcji; jedną z porcji może stanowić szklanka (200 ml) soku. Przykładowe porcje to: jabłko, marchewka, 3-4 śliwki, sałatka owocowa, talerz zupy warzywnej, szklanka soku pomidorowego.

Polacy, podobnie jak pozostali Europejczycy, w większości nie spożywają owoców i warzyw w wystarczających ilościach. Konsumpcja jest niższa niż rekomendowane minimum 400 g dziennie na osobę – w 2016 roku wyniosła tylko ok. 280 g – wskazuje sekretarz generalny KUPS Barbara Groele.

Jak przekonuje, najnowsze wytyczne dietetyków wskazują już nie na tylko na minimalną, zalecaną liczbę pięciu porcji warzyw i owoców, ale to, iż rekomendowanych jest siedem porcji warzyw i owoców każdego dnia. – Dlatego chcemy edukować i inspirować społeczeństwo oraz podpowiadać sprytne sposoby na włączenie warzyw i owoców do codziennego jadłospisu, np. w postaci szklanki soku – mówi Groele.

Organizatorzy kampanii "5 porcji warzyw, owoców i soku" rekomendują, by pamiętać o sezonowości, bo każda pora roku jest bogata w inne warzywa i owoce. Zachęcają, by zwiększyć ich ilość w diecie, pamiętając, że sok może być dobrym sposobem na urozmaicenie i rozszerzenie jadłospisu o naturalne produkty. Organizatorzy kampanii zalecają też m.in., by uczyć dzieci jedzenia warzyw i owoców poprzez zabawę, pokazując im nowe smaki i potrawy.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja zrzeszająca oraz integrująca producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. KUPS deklaruje, że reprezentuje firmy dostarczające na rynek krajowy około 60 proc. soków owocowych i warzywnych oraz produkujące około 70 proc. zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce.