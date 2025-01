Po czym poznać osobę toksyczną? Po kontakcie z nim, czujesz się źle

Człowiek jest istotą społeczną, więc chętnie otacza się innymi ludźmi i tworzy z nimi więzi. Niestety nie wszystkie relacje, zarówno prywatne, jak i zawodowe, wnoszą korzyści do naszego życia. Niektóre z nich, zamiast nas wspierać i wzmacniać, powodują, że gaśniemy, tracimy pewność siebie, mierzymy się z poczuciem winy lub smutkiem. Takie relacje nam nie służą i bywają określane jako toksyczne. Zanim wejdziemy w relację, która będzie dla nas wyniszczająca, warto wiedzieć, po czym poznać osobę toksyczną. Mając te wiedzę, będziemy bardziej świadomie poruszać się w relacjach personalnych, a co za tym idzie, uważniej dobierać znajomych i przyjaciół.

Osoby toksyczne przejawiają zachowania manipulacyjne, narcystyczne, a nawet są skłonne do przemocy - zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Po kontakcie z taką osobą czujemy się wydrenowani z energii, potrzebujemy odpocząć, a w głowie często piętrzą się myśli i pytania, czy to z nami samymi, przypadkiem nie jest coś nie tak. Toksykowi właśnie o to chodzi, więc, aby mu się nie poddać, warto poznać typowe zachowania osoby toksycznej. Pozwoli nam to ustrzec się przed podobnymi kontaktami w przyszłości.

Typowe zachowania osoby toksycznej. Lista przygotowana przez psychologa

Psycholog kliniczna, Dr Sherrie Campbell, autorka książki "Relacje, które niszczą. Jak zerwać toksyczne więzi rodzinne i uzdrowić swoje życie", przygotowała listę typowych zachowań osoby toksycznej, na które powinny nas niepokoić. Psycholog zaznaczyła, że taka osoba powinna wykazywać co najmniej kilka takich cech i muszą one potarzać się regularnie. Warto również zwrócić uwagę, że większość ludzi od czasu do czasu, zachowuje się w podobny sposób, np. pod wpływem stresu, irytacji czy przykrych doświadczeń. Jeśli podobne zachowania pojawiają się okazjonalnie, nie powinny prowadzić do nazwania kogoś osobą toksyczną.

Lista typowych zachować osoby toksycznej według psycholog klinicznej (za serwisem Chili Zet):