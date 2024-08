Czy zdarza ci się czuć, że ludzie w twoim otoczeniu korzystają z twojej dobroci? Może czujesz, że inni traktują cię niesprawiedliwie, ale trudno ci zwrócić na to uwagę? Manipulacja to subtelna gra, której ofiary często nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Oto 8 znaków, że możesz być podatny na manipulację.