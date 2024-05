Typy osobowości to całe spektrum

Już jakiś czas temu sztywny podział na ekstrawertyków i introwertyków został nieco rozluźniony – trzeci typ osobowości, czyli ambiwertyk, łączący w sobie cechy dwóch wymienionych typów, jest bardzo popularny. Nieczęsto bowiem spotkać można osoby skrajne, które jednoznacznie odnajdują się w intro- lub ekstrawertyzmie. Sprawdź, co cechuje poszczególne typy – pamiętając jednak, że u każdego osobowość jest inna i nie zawsze da się ją wpisać w ramy.

Kim jest ekstrawertyk?

Ekstrawertycy to osoby, które czerpią energię z przebywania z innymi ludźmi. Są to najczęściej osoby niezwykle otwarte, które chętnie okazują emocje, mówią o sobie i swoich przemyśleniach. Zazwyczaj wyróżniają się wysokim poziomem entuzjazmu. Są to osoby pełne energii, zmotywowane do działania, które chętnie się angażują w to, co robią i wykazują się dużą aktywnością.

Osoby ekstrawertyczne mają zazwyczaj dużą grupę przyjaciół i znajomych, ponieważ uwielbiają poznawać nowe osoby, nie mają żadnego problemu z tym, by rozmawiać z nieznajomymi, świetnie się czują w każdym otoczeniu.

Ekstrawertycy lubią rozmowy – zarówno z bliskimi, jak i współpracownikami, przypadkowo spotkanymi osobami, obcymi. Nie mają problemu, by zadzwonić do nieznanej im osoby, są komunikatywne i chętnie wykonują zadania grupowe.

Jeżeli ekstrawertyk zmaga się z jakimś problemem, najłatwiej mu sobie z nim poradzić, kiedy o kim z nim porozmawia, pozna inną perspektywę, będzie mógł o tym opowiedzieć.

Czy jesteś introwertykiem?

Przeciwieństwem ekstrawertyka jest introwertyk, który stereotypowo uznawany jest za osobę nieśmiałą i wycofaną, co nie zawsze idzie w parze z tym typem osobowości.

Przede wszystkim najczęściej introwertycy uznawani są za osoby samodzielne, spokojne, które najbardziej cenią sobie ciszę. Mogą być refleksyjne i bardzo samoświadome. Mają zazwyczaj niewielką grupę przyjaciół.

Ponadto introwertyk zazwyczaj woli pisać niż mówić – chętniej napisze maila niż zadzwoni do urzędu. Aby się skupić, potrzebuje ciszy, muzyka do pracy najpewniej odpada. Ten typ osobowości nie lubi też pracy w grupie i ceni sobie czas spędzony w samotności. Energię zdobywa właśnie wtedy, kiedy może być sam i nie jest narażony na bodźce. Im więcej ludzi, hałasu, rozmów, tym szybciej "rozładują mu się baterie".

Połączenie introwertyka i ekstrawertyka, czyli ambiwertyzm

Wiele osób łączy w sobie cechy introwertyka i ekstrawertyka. Tym typem osobowości, który jest nieco pomiędzy, jest właśnie ambiwertyzm.

Ambiwertykiem będzie więc osoba, która w pewnych sytuacjach, w przypływie energii będzie duszą towarzystwa, otwartą, chętnie dzielącą się doświadczeniem. Wokół siebie będzie gromadzić dużo znajomych, choć zazwyczaj niewielu przyjaciół, i spędzać z nimi chętnie czas, ale jednocześnie doskonale czuć się w samotności, odpoczywając w ciszy i spokoju. Mogą to być osoby bardzo pewne siebie, które miewają okresy, gdy zupełnie się to zmienia.

Ze względu na to, że potrafią się dostosować do różnych osób, jednocześnie pozostając w tym autentyczne, są to nierzadko osoby lubiane, z którymi świetnie się rozmawia.