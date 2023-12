Tasiemiec to pasożyt, który bytuje w przewodzie pokarmowym człowieka. Istnieje kilka rodzajów tasiemca u człowieka: tasiemiec uzbrojony (najgroźniejszy dla człowieka, ponieważ może bytować w mięśniach i innych narządach ciała), tasiemiec nieuzbrojony, tasiemiec bruzdrogłowiec szeroki, karłowaty i bąblowcowy (powodujący bąblowicę).

Reklama

Tasiemiec składa się z główki, szyjki i kilkuset członów. W zależności od odmiany jego długość może osiągać nawet do 3 lub 5 metrów. Sprawdź, jak można się zarazić tasiemcem i jakie daje on objawy.

Jak można się zarazić tasiemczycą?

Człowiek może się zarazić tasiemczycą przez zarażenie jajami tasiemca. Może to nastąpić wskutek "brudnych rąk", czyli niedostatecznej higieny, lub zjedzenia surowego lub niedogotowanego mięsa zakażonego wągrami, czyli larwami. Do spożycia jaj tasiemca może także dojść przez kontakt z zanieczyszczoną wodą.

Reklama

Tasiemcem można się także zarazić przez kontakt z odchodami zarażonych zwierząt. Jaja tasiemca mogą znajdować się w glebie, na roślinach lub na przedmiotach, które miały kontakt z odchodami zarażonych zwierząt.

Reklama

Jakie są objawy tasiemca?

Objawy zakażenia tasiemcem to najczęściej nudności, utrata wagi, osłabienie, wymioty, bóle głowy, ból brzucha, biegunka i zaparcia. Ponadto, z uwagi na to, że tasiemiec o nazwie bruzdogłowiec szeroki ma duże zapotrzebowanie na witaminę B12, osoba zarażona tasiemczycą może cierpieć na poważną anemię.

Skutki zakażenia larwami mogą być poważniejsze, gdy człowiek jest żywicielem pośrednim tasiemca uzbrojonego. Wągry gnieżdżące się w mięśniach powodują zazwyczaj ból i upośledzenie czynności mięśni. Mogą się także zagnieździć w innych ważnych narządach ciała, np. w mięśniu sercowym, płucach, wątrobie, siatkówce oka i w mózgu. Pasożyty mogą powodować uszkodzenie organów, a nawet śmierć osoby zakażonej.

Dużym zagrożeniem dla zdrowia człowieka jest także tasiemiec bąblowcowy. Larwy tasiemca bąblowcowego powodują tworzenie wielu drobnych torbieli w narządach wewnętrznych, zwłaszcza w wątrobie. W przeciwieństwie do innych tasiemców, tasiemiec bąblowcowy ma też tendencję do rozwijania się w sposób złośliwy, przypominający nowotwór. Może prowadzić do niszczenia tkanek i narządów, a co za tym idzie - poważnych komplikacji.

Leczenie tasiemczycy

Leczenie tasiemczycy zależy od rodzaju tasiemca, lokalizacji inwazji, stopnia zaawansowania choroby oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ogólnie rzecz biorąc, leczenie tasiemczycy może obejmować farmakoterapię, chirurgię lub obie te metody jednocześnie.

Ważne jest, by leczenie tasiemczycy było prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. Wybór konkretnego podejścia zależy od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta i rodzaju choroby.