Psychoterapia psychoanalityczna wywodzi się z klasycznej psychoanalizy, którą stworzył Zygmunt Freud. Psychoanaliza zajmuje się głęboko ukrytymi powodami naszych problemów. Nasza psychika wypiera bowiem w nieświadomość konfliktowe treści, które nam w jakiś sposób zagrażają.

Reklama

Natomiast psychoterapia psychoanalityczna to metoda skoncentrowana na poznaniu i leczeniu człowieka poprzez omawianie problematycznych uczuć i doświadczeń, relacji z innymi. Jest procesem długotrwałym, w którym niezwykle istotne jest uświadomienie sobie o wewnętrznych konfliktach, które utrudniają funkcjonowanie w życiu. Dlatego osoby, którym zależy na szybszej poprawie i szybszym wyjściu z kryzysu, raczej powinny rozważyć psychoterapie krótkoterminowe, jak psychoterapia poznawczo-behawioralna.

Reklama

Komu pomaga terapia psychoanalityczna?

Terapia psychoanalityczna sprawdza się w przypadku osób, które są ciekawe siebie i zmotywowane do głębokiej pracy nad sobą. Psychoterapia analityczna jest pomocna w leczeniu osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i obsesyjnymi, w przypadku osobowości typu borderline.

Jak wygląda spotkanie z terapeutą

Niekiedy psychoanaliza i psychoterapia psychoanalityczna bywają mylnie uważane za to samo. Ale to podczas psychoanalizy pacjent leży na na kozetce, a terapeuta zadaje mu pytania. Leżenie na kozetce ma pomóc uwydatnić procesy podświadome. Natomiast podczas terapii psychoanalitycznej pacjent i terapeuta siedzą naprzeciwko siebie. Terapeuta przez większą część czasu milczy, ale to nie znaczy, że przyjmuje postawę obojętną. Neutralność terapeuty łączy się z tym, że jest cały czas bardzo uważny na to, co dzieje się z pacjentem, ale też z nim samym, bo on również doznaje wielu emocji. Ale niektórzy terapeuci wcale nie są milczący. Wiele zależy od specjalisty i tego, jaki ma styl pracy.

Rozmowa w psychoterapii psychoanalitycznej nie jest ograniczona schematami. Nie ma konieczności ustalania przed sesją, jakie będą poruszane na niej tematy i kwestie. Pacjent może analizować aktualne trudności albo wracać do doświadczeń z dzieciństwa.

Reklama

Jak długo trwa psychoterapia psychoanalityczna?

Proces może trwać nawet kilka lat i z góry się go nie ustala. Jest dość intensywny, bo zakłada spotkania nawet 2-3 razy w tygodniu przez dłuższy czas. Dzięki temu, że proces jest długotrwały, pacjent ma szansę na przewartościowanie emocjonalne i przekształcenie myślenia w taki sposób, by także efekt był długotrwały.