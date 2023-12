W święta mamy okazje do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i bliskimi. Jednak, by ten czas był spokojny, warto pamiętać o tym, by być delikatnym w zadawaniu pytań podczas rozmów oraz by szanować prywatność i granice innych. A jeśli już ktoś zada pytanie, które cię denerwuje, to dobrze wiedzieć, jak najlepiej zareagować, by nie doprowadzić do kłótni.

Jakie pytania najbardziej denerwują nas przy świątecznym stole?

Podczas świątecznych spotkań przy stole, niektóre pytania potrafią wywołać negatywne emocje. Często są to pytania dotyczące życia osobistego, planów zawodowych, finansów, wyglądu, wykształcenia albo planów na przyszłość. Pytania typu "Kiedy założysz rodzinę?" czy "Dlaczego jeszcze nie zmieniłeś pracy?" mogą być dla niektórych przykre, dla innych drażliwe, mogą też wywołać frustrację.

Usłyszałeś trudne pytanie? Zmień temat rozmowy

Jedną ze strategii uniknięcia odpowiedzi na niekomfortowe pytanie jest propozycja zmiany tematu rozmowy. Sugerowanie nowego tematu albo przeniesienie uwagi na inny, neutralny wątek, pozwala delikatnie odwrócić uwagę od drażliwego tematu. To z kolei umożliwia zachowanie płynności w rozmowie, jednocześnie respektując prywatność i granice osób uczestniczących w dyskusji.

Nie chcesz odpowiadać? Postaw granicę

Pamiętaj, że nie musisz odpowiadać na każde pytanie, które ci zadano. Masz prawo do tego, by zachować swoją prywatność. Warto wyrazić szacunek dla swoich granic i zachować kontrolę nad tym, o czym chcesz mówić innym. To ważne, aby czuć się komfortowo i swobodnie w sytuacjach, w których czujesz, że pytania wkraczają w twoją prywatność. Przykładową odpowiedzią w takiej sytuacji może być: "Przepraszam, ale to pytanie jest zbyt osobiste, żebym na nie odpowiadał’".

Empatyczna konfrontacja

Odpowiadając na niekomfortowe pytania możesz skorzystać z zasad empatycznej konfrontacji lub zasad porozumienia bez przemocy (NVC). Ta strategia pozwoli wyrazić potrzeby i uczucia w asertywny sposób i okazać szacunek rozmówcy. Wystarczą trzy kroki:

Nazwij, to co się wydarzyło: "Doceniam, że się o mnie troszczysz i o to pytasz"

Opisz emocje, jakie pytanie w tobie wywołało: "To pytanie sprawiło, że jest mi przykro’"

Zaproponuj rozwiązanie: ,"Nie chcę poruszać tego tematu w tej chwili".

Empatyczne odpowiedzi

Jeśli ktoś zacznie krytykować twoje wybory życiowe możesz odpowiedzieć: "Rozumiem, że masz inne zdanie, ale proszę, abyś szanował moje wybory’". Jeśli ktoś zapyta cię o to, dlaczego nie masz partnera, możesz powiedzieć: "Doceniam, że się o mnie troszczysz, ale nie chcę teraz o tym rozmawiać. Wolę skupić się na tym, jak spędzić miło święta’".

Oczywiście, nie zawsze będzie łatwo zastosować empatyczną konfrontację. Może się zdarzyć, że druga osoba nie będzie chciała cię słuchać lub będzie reagować agresywnie. W takiej sytuacji warto zachować spokój i odejść od rozmowy.