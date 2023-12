Stres może wpływać na ciało w różnorodny sposób prowadząc do napięcia mięśniowego i dyskomfortu fizycznego. Gdy doświadczasz stresu, mięśnie napinają się, co często prowadzi do bólu szyi i ramion.

Stres. Jak wpływa na ciało?

Stres to naturalne zjawisko biologiczne, społeczne i psychiczne. Stresorem możemy nazwać każdy bodziec, który wyprowadza nas ze stanu równowagi ciała i umysłu. Stan równowagi może zostać zaburzony z różnych, czasem pozornie błahych powodów, takich jak np. kłótnia czy korek. Sporym problemem dla naszego zdrowia jest stres przewlekły, czyli długotrwały.

Stres przewlekły może znacząco wpływać na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne wywołując m.in. problemy z układem sercowo-naczyniowym, immunologicznym, zaburzenia trawienne, problemy z wagą, układem oddechowym, a także powodując zaburzenia snu, problemy ze skórą oraz problemy psychiczne takie jak depresja czy zaburzenia lękowe. Długotrwały stres może także prowadzić do napięcia mięśniowego, a co za tym idzie - bólu mięśni i stawów.

Stres a ciało. Jak przewlekły stres wpływa na nasze zdrowie?

W stresie zwiększa się wydzielanie adrenaliny. Często pojawiają się również nerwobóle, blokady ruchomości i utrata energii, a mięśnie mogą ulec przeciążeniu. Przy długotrwałym stresie mięśnie stają się twardsze i mniej elastyczne i wówczas, zamiast asekurować np. kręgosłup, stają się dla niego obciążeniem. W rezultacie przyjmujemy nieprawidłową postawę ciała garbiąc się.

Długotrwały stres może poważnie wpływać na naszą postawę ciała. Szyja często chowa się w barkach, barki się podnoszą, a odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa znajduje się w nienaturalnej pozycji. Wskutek tego możemy odczuwać ból.

Przy przewlekłym stresie mogą pojawić się także dolegliwości m.in. ze strony układu pokarmowego takie jak biegunka czy choroba wrzodowa. Może pojawić się także ból z tyłu głowy połączony z zawrotami głowy lub nudnościami.

Ból szyi, ramion i karku a stres

Jak wspomnieliśmy wyżej, pod wpływem silnego stresu nasze ciało się zmienia. Możemy odczuwać wzmożone napięcie w okolicach karku i ramion, które może przenosić się na szyję i głowę. Oprócz bólu karku mogą wystąpić bóle głowy. Poruszając nią możemy słyszeć zgrzytanie lub strzelanie wywołane przemieszczającymi się i ocierającymi o siebie kośćmi i więzadłami.

Przewlekły stres, napięcie i, w rezultacie, zła postawa ciała mogą wywoływać ból karku. Może być on także związany z uciskiem nerwów szyjnych, który może prowadzić nawet do drętwienia, osłabienia i mrowienia ramion i dłoni. Jeśli taki stan trwa dłuższy czas, a my nie zmieniamy naszego trybu życia i żyjemy w ciągłym biegu, pośpiechu i napięciu ból i sztywność karku oraz pleców możemy odczuwać niemal cały czas. Jak sobie z nim radzić?

Jak radzić sobie z bólem karku i szyi?

W przypadku przewlekłego bólu karku, szyi i ramion konieczna jest jak najszybsza zmiana trybu życia. Dobre rezultaty przynosi indywidualnie dobrana aktywność fizyczna i psychoterapia. Ponadto, warto skorzystać z technik relaksacyjnych i wykonywać regularnie ćwiczenia rozciągające, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na samopoczucie i zmniejszyć ból.

Nie bez znaczenia jest także pozycja, w jakiej pracujemy i odpoczywamy oraz wysokość, na jakiej ustawiony jest monitor.

Niezwykle ważny w radzeniu sobie z przewlekłym stresem jest komfort psychiczny. Zadbaj o swoje pasje i czas wolny. Uwalniaj emocje, wyrażaj uczucia i pracuj z oddechem – oddychaj powoli i głęboko. Zadbaj również o relacje otaczając się osobami, przy których dobrze się czujesz.