ADHD dotyczy także dorosłych

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention deficit hyperactivity disorder) to zaburzenia funkcjonowania czy relacji z otoczeniem, impulsywność czy występowanie nietypowych zachowań. Głównie kojarzy się z wiekiem dziecięcym, ale schorzenie dotyczy też całkiem sporej grupy dorosłych.

Symptomów może być bardzo wiele, część z nich nieoczywistych. O niektórych postanowiła opowiedzieć Kelly Baum, trenerka mentalna, u której w wieku 30 lat zdiagnozowano ADHD.

– To nie są klasyczne objawy, to są bardziej zachowania, do których wielu z nas ma skłonność. Dlatego nie stawiajcie od razu diagnozy na podstawie tych zachowań – mówi Baum w nagraniu.

ADHD - pięć nietypowych objawów

Pierwszym objawem, czy też zachowaniem, o którym wspomniała Baum, to zapominanie o czynnościach związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, picie wody czy pójście do łazienki.

- Ma to związek z wieloma rzeczami. Jedną z nich jest niezauważanie upływającego czasu. Nie wiemy, ile czasu minęło, a potem myślimy: "O Boże, zupełnie nieświadomie zapomniałem o lunchu" – powiedziała.

Drugim zachowaniem jest zajmowanie się wieloma hobby, ponieważ osoby z ADHD "biegną w stronę wszystkiego, co uwolni choćby najmniejszą cząstkę dopaminy". - To, co zapewnia sporą dawkę dopaminy, jest nowość. A nie ma nic bardziej nowatorskiego niż nowe hobby, na którym będziesz się skupiać przez trzy tygodnie – zaznaczyła.

Trzecim objawem jest porzucanie tych zainteresowań, "z tego samego powodu".

Kolejną oznaką, że ktoś może mieć ADHD, jest ciągłe przyjmowanie dziwnych pozycji podczas siedzenia na krześle, na przykład ze skręconymi lub skrzyżowanymi nogami. - Osoby z ADHD mają tendencję do nadmiernej mobilności, potrzebują też więcej ruchu i wiercenia się – stwierdziła Baum.

Ostatnim zachowaniem, o którym wspomniała, są "stosy tylko w części zapisanych notatników". - Mam ogromną liczbę zeszytów. I ciągle kupuję kolejne - stwierdziła.

ADHD u dorosłych - najczęstsze objawy

Szacuje się, że AHDH może dotyczyć 2–5 proc. populacji dorosłych. Specjaliści wymieniają trzy główne objawy ADHD. Są to:

nadmierna impulsywność,

nadmierna aktywność,

problemy z utrzymaniem uwagi.

Pozostałe objawy to:

wahania nastrojów,

wybuchy złości,

trudności w utrzymaniu relacji,

niecierpliwość,

gadatliwość,

gubienie przedmiotów,

uczucie wewnętrznego niepokoju,

nieumiejętność zrelaksowania się,

częste spóźnianie się,

trudności z nauką,

odkładanie zadań i obowiązków na ostatnią chwilę,

częste zmiany pracy,

brak umiejętności planowania i trzymania się planu,

nieumiejętność skupienia.

Pamiętaj, aby nie diagnozować się na własną rękę. To długotrwały proces, który powinien odbywać się z udziałem specjalistów, psychiatry i/lub psychologa.