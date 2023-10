Chirurg: unikaj tych pięciu rzeczy

Dr Reza Tirgari, chirurg z San Diego i właściciel firmy produkującej zdrową żywność, podzielił się swoimi preferencjami dotyczącymi pory lunchu. Wymienił produkty, które nie są wskazane z jego punktu widzenia.

— Powinieneś porzucić te pięć elementów — powiedział w nagraniu na TikToku.

Numer jeden to napoje gazowane. — Nawet te bez cukru zawierają kwas fosforowy. Jest okropny dla zębów i kości, wypłukuje wapń i zwiększa ryzyko osteoporozy — powiedział lekarz. Jak podkreślił, każdy rodzaj napoju gazowanego jest fatalny dla naszego zdrowia. W zamian polecił picie m.in. mrożonej herbaty.

Po drugie: cukier. —Ogranicz spożycie cukru — poradził. Cukier można znaleźć w bardzo wielu produktach i przekąskach, od czekolady po chleb. Dr Tirgari ostrzega, że cukier ma działanie prozapalne.

— Ograniczając jego spożycie, znacznie opóźnisz wystąpienie zespołu metabolicznego, cukrzycy i wielu innych problemów zdrowotnych — powiedział.

Przetworzone mięso zwiększa ryzyko raka

Trzecią rzeczą, której powinniśmy unikać, to przetworzone mięso. Chirurg zaznaczył, że jeżeli ktoś lubi kanapki we włoskim stylu, czyli z dużą ilością salami, prosciutto czy szynki, to powinien z tego zrezygnować. — Wysoko przetworzone mięso czy wędliny jest szkodliwe. Te wszystkie salami, hot dogi czy bekon. Takie mięso związane jest z ryzykiem raka. Ryzyko zachorowania na raka, w tym raka okrężnicy, gwałtownie wzrasta wraz z większą liczbą porcji przetworzonego mięsa dziennie. Porzućcie to, to nie jest dobry wybór — powiedział.

Kolejny na liście jest olej palmowy, jeden z najtańszych tłuszczy używanych do przygotowywania potraw. — Olej palmowy to jeden z najbardziej niezdrowych tłuszczów nasyconych. Będziesz miał problem z jego przetwarzaniem, w przeciwieństwie do zdrowszych tłuszczów nienasyconych. Tłuszcze nasycone i oleje są zabójcze, organizm nie jest w stanie ich metabolizować — zaznaczył.

Piątym elementem są - to może wielu zaskoczyć - sery i inne produkty mleczne. —Nabiał jest pełen tłuszczów i hormonów, których zadaniem jest zamienić młodą krowę w dużą krowę. Nie jesteś krową — powiedział lekarz. — Nabiał jest dla ciebie okropny. Stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia, zwiększa ryzyko wielu chorób układu krążenia. Powinieneś wyeliminować nabiał ze swojej diety — podkreślił.