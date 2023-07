W programie Ministerstwa Zdrowia – Profilaktyka 40 Plus – do tej pory wzięło udział ponad 2,7 mln osób. W tej grupie są ci, którzy wypełnili ankietę, ale jeszcze nie zgłosili się na badania i osoby, które zrealizowały swój pakiet badań – poinformowano w komunikacie prasowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z danych przekazanych przez NFZ wynika, że z programu najchętniej korzystają mieszkańcy woj. wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Częściej badają się panie niż panowie, z przewagą z 60 proc. dla pań.

Program ten ruszył w lipcu 2021 r. Potrwa do końca czerwca 2024 r.

- Warto pamiętać o tym, że z programu Profilaktyka 40 Plus mogą skorzystać nie tylko czterdziestolatkowie, ale też osoby, które ukończyły pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt i więcej lat. Nie ma górnej granicy wieku. Najstarsi pacjenci, którzy zrobili badania mieli ponad 100 lat. Program finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia – podkreśliła rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia Beata Kopczyńska.

Jeśli chodzi o grupę wiekową, to najchętniej badaniom poddają się osoby w wieku 40-49 lat. W tej grupie wiekowej wystawione skierowanie oraz zrealizowane badanie ma już ponad 1 mln 21 tys. osób. Drugą dość liczną grupę stanowią osoby w wieku od 60 do 69 lat – zgłosiło się do badań 650 tys. osób. Wśród 50-59 latków było 620 tys. osób.

Program Profilaktyka 40 Plus oferuje bezpłatne pakiety badań dla pań i panów. Jakie badania będą realizowane dla danej osoby, wszystko zależy od ankiety, którą przed badaniem koniecznie trzeba wypełnić. Bez niej nie otrzymamy e-skierowania. Można ją znaleźć w zakładce "Profilaktyka" w swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji mobilnej mojeIKP. Ankietę można wypełnić także telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 989. Infolinia działa przez cały tydzień, w godzinach 7.00-20.00.

- Po wypełnieniu ankiety, do maksymalnie dwóch dni roboczych, otrzymamy e-skierowanie na darmowy pakiet badań. Potem pozostaje nam umówić się na badanie. W całym kraju realizuje je około 2,5 tys. punktów. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego – mówiła rzeczniczka.

Dodała, że po zrobieniu badań umówmy się na wizytę do swojego lekarza POZ, by skonsultować swoje wyniki.

Minister zdrowia zdecydował o wydłużeniu programu Profilaktyka 40 plus do końca czerwca 2024 roku, więc jest jeszcze więcej czasu dla tych, którzy z niego nie skorzystali. Kolejną nowością jest możliwość ponownego wykonania badania. Można to zrobić dwanaście miesięcy od zrealizowania poprzedniego e-skierowania.

Wówczas nie trzeba wypełniać ankiety. Automatycznie po roku od poprzedniego badania zostanie wystawione nowe e-skierowanie.