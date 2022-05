Według British Heart Foundation choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Wielkiej Brytanii. W tym kraju każdego roku umiera z jej powodu około 64 000 osób - jeden na ośmiu mężczyzn i jedna na 15 kobiet. Osoby z chorobą wieńcową są też dwa razy bardziej narażone na udar.

Reklama

Nowe badania dotyczące ryzyka m.in. tej choroby przeprowadził zespół naukowców z Medical Research Council (MRC) Epidemiology Unit, University of Cambridge i University of Hong Kong. Jak z nich wynika, zbyt długie oglądanie telewizji wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej serca, niezależnie od cech genetycznych danej osoby.

Autorzy wykazali, że – zakładając związek przyczynowy – 11 proc. przypadków choroby niedokrwiennej serca można by zapobiec, gdyby ludzie oglądali telewizję przez mniej niż godzinę dziennie.

Siedzący tryb życia – innymi słowy siedzenie przez dłuższy czas zamiast aktywności fizycznej – jest jednym z głównych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Aby zbadać związek pomiędzy czasem spędzonym w pozycji siedzącej przed ekranem telewizora czy komputera w celach rekreacyjnych, cechami DNA i ryzykiem choroby wieńcowej, naukowcy przeanalizowali dane z brytyjskiego Biobanku, obejmujące ponad 500 000 dorosłych osó, które były obserwowane prospektywnie przez około 12 lat.

Reklama

Dla każdego badanego zespół ocenił genetyczne ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową w oparciu o 300 wariantów genetycznych, o których wiadomo, że wpływają na szanse zachorowania.

Osoby, które oglądały telewizję przez ponad cztery godziny dziennie, były najbardziej narażone na zachorowanie, niezależnie od wskaźnika ryzyka poligenicznego. Oglądający przez 2 do 3 godzin byli narażeni o 6 proc. mniej, podczas gdy ci, którzy oglądali telewizję mniej niż godzinę dziennie – względnie o 16 proc. Powiązania te były niezależne od podatności genetycznej i innych znanych czynników ryzyka.

Reklama

Czas wolny spędzany przy komputerze nie wydawał się mieć wpływu na ryzyko choroby.

- Nasze badanie dostarcza unikalnych informacji na temat potencjalnej roli, jaką ograniczenie oglądania telewizji może mieć w zapobieganiu chorobie wieńcowej serca – powiedział dr Youngwon Kim, adiunkt na Uniwersytecie w Hongkongu, autor badania. - Osoby, które oglądają telewizję krócej niż godzinę dziennie, były mniej narażone na rozwój choroby, niezależnie od ryzyka genetycznego.

- Ograniczenie czasu siedzenia przed telewizorem może być użyteczną i stosunkowo łatwą zmianą stylu życia, która może pomóc osobom z wysokimi predyspozycjami genetycznymi do choroby wieńcowej, w szczególności w zarządzaniu ryzykiem - dodał.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zmniejszenie liczby zachowań siedzących i zastąpienie ich aktywnością fizyczną o dowolnej intensywności jako sposób na zachowanie zdrowia.

Zdaniem autorów istnieje kilka potencjalnych przyczyn, które mogą wyjaśniać związek między oglądaniem telewizji a ryzykiem choroby niedokrwiennej serca – a w szczególności, dlaczego nie znaleziono związku z korzystaniem z komputera.

Oglądanie telewizji zwykle odbywa się wieczorem po obiedzie (zwykle najbardziej kalorycznym posiłku w ciągu doby), co prowadzi do wyższego poziomu glukozy i lipidów. Oglądając telewizję ludzie częściej sięgają po przekąski, niż podczas surfowania po sieci. Wreszcie oglądanie telewizji jest zwykle nieprzerwane, podczas gdy osoby korzystające z komputera mogą być bardziej skłonne do przerywania swojej działalności.