Kobiety, które w czasie ciąży miały nadciśnienie tętnicze mogą być bardziej narażone na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego w późniejszym życiu - informuje „Journal of the American College of Cardiology”.

Naukowcy z Harvard Medical School w Bostonie przyjrzeli się danym pochodzącym z badań Nurses' Health Study II, dotyczących ponad 60 tys. kobiet. Blisko 10 proc. z nich miało nadciśnienie w trakcie pierwszej ciąży, z czego 6,4 proc. miało stan przedrzucawkowy. Reklama Po wzięciu pod uwagę takich czynników jak nadwaga i otyłość czy historia chorób serca w rodzinie, naukowcy ustalili, że nadciśnienie w czasie ciąży było związane ze wzrostem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego o 63 proc. Wśród kobiet z nadciśnieniem w czasie ciąży zaobserwowano zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu po 30 latach od pierwszej ciąży. Kobiety które miały stan przedrzucawkowy były z kolei bardziej narażone na zawał już po 10 latach od pierwszej ciąży. - Kobiety, które w ciąży miały nadciśnienie lub stan przedrzucawkowy powinny mieć świadomość zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Szczególne znaczenie w ich przypadku ma regularne kontrolowanie czterech głównych czynników ryzyka - ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu, glukozy oraz masy ciała – zaznaczają badacze.