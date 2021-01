W poniedziałek, 18 stycznia, rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który potrwa do 22 stycznia. Z tej okazji organizacja Polskie Amazonki Ruch Społeczny (PARS) przypomina, że regularne wykonywanie badań cytologicznych oraz test na obecność wirusa brodawczaka HPV chronią przed zachorowaniem na ten wyjątkowo groźny nowotwór.

Reklama

PARS wydał „Elementarz: Co to jest HPV?”, w którym wyjaśnia, jak niebezpieczny jest wirus HPV, jak można go wykryć i się przed nim uchronić (dostępny na stronie www.ruchspoleczny.org.pl) Warto wiedzieć, co to jest wirus HPV, tak samo jak trzeba wiedzieć, co to jest koronawirus – przekonują Polskie Amazonki Ruch Społeczny. - Jeżeli wiemy, w jaki sposób możemy zarazić się HPV, w jaki sposób możemy się na niego zaszczepić i wreszcie, jakie konsekwencje może mieć, to jesteśmy w stanie bardziej świadomie dbać o swoje zdrowie.

Większość przypadków raka szyjki macicy związana jest z obecnością wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Jest to bardzo powszechnie występujący wirus, który można przenosić poprzez kontakt skórny lub kontakt seksualny, a jego nosicielami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

- Jeśli nie masz pewności, jeśli chcesz wiedzieć, jak chronić się przed rakiem szyjki macicy, przeczytaj koniecznie nasz "Elementarz". Mało osób ma świadomość tego, w jaki sposób należy właściwie zapobiegać rakowi szyjki macicy oraz jakie badania wykonywać – przekonuje prezes PARS Elżbieta Kozik.

Prezes PARS namawia, żeby o HPV rozmawiać ze swoimi bliskimi. - To może pomóc nie tylko Tobie - podkreśla. - Dzięki rozmowie możesz dowiedzieć się więcej i możesz też pomóc innym. Rozmawiaj, a potem działaj – idź zrobić cytologię, zastanów się nad badaniem nad obecnością wirusa HPV. Takie rozmowy i badania mogą uratować życie.

Organizatorzy kampanii zapewniają, że samo wykrycie obecności wirusa HPV nie jest powodem do zmartwienia, ponieważ obecność HPV wśród ludzi jest bardzo powszechna. 8 z 10 kobiet będzie zakażonych HPV na jakimś etapie swojego życia. Większość infekcji nie ma objawów, jest nieszkodliwa oraz jest eliminowana w sposób naturalny przez układ odpornościowy organizmu.

- W niektórych przypadkach, jeśli infekcja HPV utrzymuje się długo pozostając niewykryta, może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Z tego względu tak ważne jest, aby regularnie wykonywać badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy. Ja nie miałam nigdy badania w kierunku wirusa HPV. Być może, gdybym je zrobiła, nie byłabym w tym samym miejscu, w którym jestem teraz. Róbcie regularnie cytologię i badanie pod kątem obecności HPV! – przekonuje Anna Płócienniczak-Babilon, pacjentka z rakiem szyjki macicy, prowadząca blog „Wiewióra Wygrywa z Rakiem.

W ramach akcji edukacyjnej „Co to jest HPV?” przygotowana też serię video z pytaniami, na które odpowiedzi udziela CMKP dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Więcej informacji: https://ruchspoleczny.org.pl/kampanie/co_to_jest_hpv-98.html www.akademiazdrowiakobiet.pl